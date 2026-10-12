El biker y chofer sanjuanino Carlos “Pollo” Comastri recibió el alta médica este lunes al mediodía y comenzó su recuperación en su domicilio, luego de superar la etapa más crítica tras el violento asalto que sufrió en Rivadavia. El deportista permanece consciente y estable, aunque presenta mareos como consecuencia del traumatismo en la cabeza.

La noticia representa un alivio para sus familiares, amigos y la comunidad del ciclismo sanjuanino, que durante las últimas horas había expresado su preocupación por su estado de salud y pedido acompañamiento para su recuperación.

Quince días de reposo en su casa

Según confirmaron sus familiares, Comastri deberá cumplir reposo estricto durante 15 días en su domicilio. Su evolución médica es favorable y, hasta el momento, no presenta signos de complicaciones neurológicas inmediatas.

Tras el ataque, el reconocido deportista fue trasladado inicialmente al Hospital Rawson, donde estabilizaron sus signos vitales y le realizaron suturas en el cuero cabelludo. Posteriormente, permaneció internado en el Sanatorio San Juan, luego de que los estudios detectaran una fractura leve de cráneo provocada por un golpe con un elemento de hierro.

El alta médica marca un paso importante en su recuperación, aunque deberá continuar con los cuidados indicados por los profesionales de salud.

Cómo fue el violento asalto en Rivadavia

El hecho ocurrió el domingo, cuando Comastri se encontraba en la vivienda de sus padres, donde funciona un pequeño almacén familiar. Según la información difundida, los delincuentes llegaron al domicilio y, cuando el biker atendió la puerta, lo empujaron para ingresar por la fuerza.

Una vez dentro, exigieron dólares y amenazaron al dueño de casa. Durante el episodio, uno de los agresores golpeó al ciclista en la cabeza con una barra de hierro, provocándole las lesiones que derivaron en su internación.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los asaltantes afirmaron que robaban para alimentar a sus hijos. Sin embargo, pese a que la familia les ofreció alimentos de la despensa, terminaron llevándose bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Mientras Comastri inicia una nueva etapa fuera del hospital, la recuperación del reconocido biker se convierte en la principal noticia para su entorno, luego de horas de incertidumbre por la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.