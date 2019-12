El ciclo "Noche francesa" desembarca con tres jóvenes músicos en Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

"Noche francesa" es un nuevo ciclo de recitales de músicos franceses que están en gira y que comenzará este martes en Argentina con un show en La Trastienda y otro el miércoles en Estación Provincial de La Plata, con la presentación de tres artistas de esa nacionalidad.



Nach, Gaël Faure y Xavier Polycarpe, tres referentes actuales de la chanson serán los encargados de cortar la cinta de estos eventos que también tendrán su versión paraguaya, en Asunción, este jueves, y que es organizado por Ultrapop, con el apoyo del Institut Français en Argentina.



"Creo que es una muy buena iniciativa mezclar culturas y construir puentes entre ellas. Es una experiencia muy emocionante e inspiradora que me va a enriquecer mucho, de eso estoy segura", dijo a Télam Nach, la compositora que presenta su segundo álbum, "L'Aventure".



Con formación en el canto lírico, el jazz, el pop y el rock, Nach publicó en 2015 su debut bajo el título homónimo.



Para ella, con "Noche francesa" aunque el público local no sepa francés, espera poder contagiar desde el escenario "la intención y las emociones de las canciones", algo primordial en la música de Nach.



Polycarpe, que estuvo en Argentina con su banda Gush, resaltó que en estas veladas "se podrá escuchar una muestra de la nueva escena francesa", a la vez que calificó a las "Noche francesa" como "una gran idea" no solo para difundir la cultura de ese origen, sino para que los músicos franceses se "empapen" de otras culturas.



"Sé que la Alianza Francesa y L'Institut Francais también están trabajando con Argentina para hacer que la cultura circule por ambos lados, lo cual es algo realmente bueno", afirmó sobre una relación que va desde los plátanos traídos por Sarmiento hasta artistas que se han radicado en Francia como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui o Julio Cortázar.



Polycarpe lleva editados "De Silences en Bascules" y "Regain" y en esta gira, además de canciones de esos dos álbumes, presentará algunos adelantos de su próxima producción.



"Creo que estas noches son importantes para continuar el hermoso intercambio musical y humano entre nuestras dos naciones. En lo que a mí respecta, estoy muy feliz de conocer a sus ciudadanos", comentó, en tanto, Faure.



El compositor resaltó que con sus colegas tienen "diferentes cosas que expresar y ciertamente complementarias en los mensajes" y comentó entre ellos comparten "los mismos ideales sobre cómo las personas pueden cambiar individualmente el mundo en algo más respetuoso con el medio ambiente, sin necesidad de esperar a que los gobiernos lo hagan".



"¡Hay un festival del cual estoy un poco en el origen "La canción de los colibríes", un festival eco-ciudadano para la transición ecológica en Francia! y es realmente la idea de compartir y mezclar nuestros mundos por la misma causa", agregó Faure.



T: Estas giras están promocionadas por el Estado francés. ¿Ustedes creen que se puede difundir la cultura sin el apoyo estatal?



N: Creo que es muy importante que el Estado se preocupe y que apoye la cultura en todo el mundo. La cultura, es la expresión, es la voz y es importante que el Estado apoye todas las voces para construir un mundo mejor.



XP: Sí, siempre es mejor cuando el Estado ayuda, pero sé que la situación en Argentina no es fácil en este momento, por lo que la cultura puede no ser la prioridad. De todos modos, necesitamos que las cosas sucedan con o sin dinero.



GF: Absolutamente necesario, creo que la libertad, los cambios sociales, las nuevas narrativas, la forma de apaciguar el sufrimiento, sembrar alegría pasa por la cultura. Así que sí, el Estado debe apoyar estos puentes artísticos entre países, es primordial.