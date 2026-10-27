El CID San Juan organizará una noche dedicada a la escritura y el psicoanálisis

La Nueva Biblioteca del CID San Juan organizará el viernes 30 de octubre una actividad dedicada a explorar los vínculos entre la escritura, la literatura y el psicoanálisis. El encuentro, denominado “Escritos. Escrituras. Escritores. Conversaciones”, comenzará a las 19 en la sede de la institución, ubicada en 9 de Julio 2232 Oeste, primer piso, oficina 6.

La propuesta busca generar un espacio de intercambio en torno a las distintas formas de escritura, las experiencias de lectura y el deseo de escribir. Para ello, los organizadores invitarán a recorrer parte del material que integra la biblioteca, con textos, publicaciones y fragmentos seleccionados para reflexionar sobre las particularidades de cada lectura.

Durante la jornada también se compartirá el trabajo de investigación que lleva adelante la comisión en torno a la escritura, en el marco de las actividades de la Nueva Biblioteca del CID San Juan, identificada como NUBIOM.

El encuentro contará con la participación de Romina Bustelo, escritora sanjuanina y practicante de psicoanálisis, con quien se conversará sobre su experiencia con la escritura, su relación con el psicoanálisis y la poesía.

La actividad propone, además, abrir preguntas sobre las distintas narrativas y las motivaciones que impulsan a escribir, a partir del intercambio entre los participantes y la invitada.

La iniciativa está dirigida a integrantes y participantes del CID San Juan y no tendrá costo. Quienes no estén inscriptos en la institución y deseen asistir podrán consultar por correo electrónico a . La organización también informó que la inscripción se encuentra disponible a través del enlace publicado en sus historias destacadas.

La jornada se presenta como una oportunidad para acercarse al material de una biblioteca especializada en psicoanálisis y conocer las posibilidades de lectura, investigación y conversación que ofrece.