Una imponente cortina de polvo en suspensión y densa nubosidad comenzó a avanzar este lunes por la tarde sobre el Gran San Juan, marcando el ingreso del frente de inestabilidad que motivó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a ampliar el alerta por tormentas fuertes para gran parte de la provincia.

El fenómeno quedó registrado en postales impactantes tomadas desde distintos puntos de la trama urbana y los accesos viales del valle central, donde el cielo literalmente se dividió en dos: mientras hacia un sector aún persistía la claridad del atardecer, desde el horizonte avanzaba una espesa masa grisácea cargada de tierra y humedad impulsada por las primeras ráfagas de viento.

De acuerdo con la actualización emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, el área de cobertura afectada por tormentas de variada intensidad —algunas localmente fuertes— se amplió hacia el Gran San Juan y departamentos aledaños. El organismo advirtió que el pasaje del frente puede estar acompañado por ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Ante el rápido avance del frente de viento y tierra que ya reduce la visibilidad en sectores de ruta y avenidas principales, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, asegurar objetos que puedan volarse en patios o balcones y mantenerse atentos a los próximos partes oficiales sobre la evolución de la tormenta durante las próximas horas.

Sobre la ampliación de la alerta

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la alerta meteorológica N° 59/26 de nivel amarillo por la probabilidad de tormentas fuertes para la noche de este lunes 16 de noviembre.

Tras una actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno abarcará gran parte del Gran San Juan, además de los departamentos de Angaco, Caucete, San Martín, 25 de Mayo y Valle Fértil.

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas que podrían presentar intensidad fuerte. Estas condiciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubican entre los 15 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Ante este pronóstico, las autoridades solicitaron a la población evitar la circulación innecesaria y permanecer en lugares seguros. En los hogares, se recomienda revisar y limpiar desagües y techos, asegurar puertas y ventanas, desenchufar artefactos eléctricos, resguardar a las mascotas, retirar objetos o productos tóxicos del exterior y no sacar la basura a la vía pública.