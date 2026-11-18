El ciclo de cine de la ENERC Sede Cuyo realizará una nueva función este jueves 19 de noviembre. La propuesta comenzará a las 21:30 y tendrá entrada libre y gratuita. La película elegida aborda la amistad, la música y las experiencias de la adolescencia.

La actividad se desarrollará en la sede cuyana de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), como parte de las propuestas culturales abiertas al público.

La función permitirá acercarse a una producción del cine japonés contemporáneo en una noche dedicada a compartir una historia atravesada por la música y los vínculos personales.

Una película sobre música y adolescencia

"Linda Linda Linda" es una producción japonesa estrenada en 2005 y dirigida por Nobuhiro Yamashita. La historia transcurre durante los días previos al festival cultural de una escuela secundaria, cuando tres estudiantes que integran una banda de rock deben encontrar una nueva cantante para poder presentarse.

Ante la urgencia de preparar el espectáculo, las jóvenes convocan a Son, una estudiante de intercambio surcoreana que tiene dificultades para comunicarse en japonés. A pesar de las diferencias y del poco tiempo disponible, las cuatro comienzan a ensayar tres canciones para llegar al escenario.

La trama gira alrededor de los ensayos, las dificultades para organizarse y el vínculo que se construye entre las integrantes del grupo. La música funciona como punto de encuentro y como una forma de expresar las experiencias propias de esa etapa de la vida.

La película tiene una duración aproximada de 114 minutos y cuenta con las actuaciones de Bae Doona, Aki Maeda, Yu Kashii y Shiori Sekine. También incorpora canciones de la banda japonesa The Blue Hearts, entre ellas el tema que da nombre al largometraje.

Datos de la función en San Juan

La proyección será el jueves 19 de noviembre, a las 21:30, en la ENERC Sede Cuyo, ubicada en 25 de Mayo Oeste 1670, en la ciudad de San Juan.

Película: "Linda Linda Linda".

Director: Nobuhiro Yamashita.

Fecha: jueves 19 de noviembre de 2026.

Horario: 21:30.

Lugar: ENERC Sede Cuyo.

Entrada: libre y gratuita.

La actividad se suma a la programación semanal del Cine Club ENERC, que propone funciones abiertas para acercar distintas producciones cinematográficas al público sanjuanino.