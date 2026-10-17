El profesor Stefano Margaritora, cirujano a cargo de la operación del Papa León XIV y director de Cirugía Torácica del Hospital Policlínico Agostino Gemelli, afirmó que no existen motivos clínicos que impidan al Pontífice realizar su viaje apostólico a América Latina, programado del 6 al 17 de noviembre.

Tras recibir el alta hospitalaria este sábado, el cirujano precisó que León XIV se encuentra en condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias" y que requerirá únicamente diez días adicionales de convalecencia para lograr una recuperación física completa.

En entrevista con los medios vaticanos, el especialista detalló que los análisis de sangre del Santo Padre resultaron normales, su función cardíaca se mantuvo en orden y la reexpansión del pulmón derecho tras la intervención del pasado martes 13 de octubre avanza según los plazos previstos. En relación a la extensa gira internacional que realizará en tres semanas, Margaritora desestimó contraindicaciones para los desplazamientos aéreos.

Descubrimiento fortuito y llamado a la prevención

El catedrático de la Universidad Católica del Sagrado Corazón reveló que el hallazgo del adenocarcinoma pulmonar fue "absolutamente fortuito". La detección se produjo al realizarle pruebas rutinarias en el abdomen, donde, al visualizarse las bases pulmonares por la forma del diafragma, se detectó una pequeña mancha.

El médico enfatizó que el Pontífice no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba en perfecto estado. A partir de esta experiencia, Margaritora remarcó la importancia crucial de la prevención y de los controles periódicos en la población de riesgo, advirtiendo que el cáncer de pulmón no suele manifestar síntomas en sus fases iniciales.

Una intervención rutinaria de alta carga emocional

Respecto a la cirugía, el cirujano la calificó médicamente como una operación de rutina sin complicaciones, en la cual se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante técnica videoasistida.

Sin embargo, confesó la paradoja y la «emoción íntima» que representó liderar la intervención, al tratarse del primer caso en la historia moderna en que un Papa es intervenido por un tumor maligno bajo la mirada pública internacional.

Margaritora recordó el distendido momento previo a la anestesia, cuando el equipo médico recibió al Santo Padre en disposición de anfiteatro en el quirófano: "Santo Padre, este es nuestro dream team", le expresó el cirujano, a lo que el Pontífice respondió con una sonrisa antes de iniciarse el procedimiento.

El profesional calificó a León XIV como un "paciente ideal" por su serenidad, constante sonrisa, alta tolerancia al dolor y estricto apego a las pautas dietéticas y de fisioterapia respiratoria. Destacó además su predisposición para reincorporarse a la actividad física; incluso relató que al segundo día de la operación sorprendió a los médicos ordenando él mismo las sillas de la capilla del hospital antes de la misa, manifestando: "No importa, puedo hacerlo, lo hago".

Finalmente, el cirujano extendió un agradecimiento público a las autoridades directivas del Policlínico Gemelli, a la rectora de la Universidad Católica, Elena Beccalli, y a todo el equipo multidisciplinario que participó en el cuidado del Pontífice, mencionando expresamente a anestesistas, enfermeros de quirófano, técnicos de laboratorio, radiólogos y fisioterapeutas.