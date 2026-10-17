El cirujano que operó al papa León XIV aseguró este sábado 17 de octubre que no existen impedimentos médicos que le impidan realizar su viaje a la Argentina, previsto para noviembre. Stefano Margaritora, responsable de la intervención por un cáncer de pulmón, destacó la evolución favorable del pontífice, quien recibió el alta médica después de permanecer cuatro días internado en el Hospital Gemelli de Roma.

"Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", afirmó el especialista en declaraciones a Vatican News. Sus palabras llevaron tranquilidad sobre la posibilidad de que el Sumo Pontífice concrete su primera gira por América Latina, programada entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La evaluación médica se conoció luego de que León XIV abandonara el hospital tras someterse, el martes 13 de octubre, a una cirugía para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Aunque la intervención generó preocupación entre los fieles, el equipo médico aseguró que la recuperación se desarrolla dentro de los plazos previstos.

Cuándo estará recuperado el papa León XIV

Margaritora explicó que, después de una operación de estas características, habitualmente se necesitan unas dos semanas para alcanzar una recuperación física completa. En ese sentido, estimó que el pontífice podría encontrarse plenamente recuperado en aproximadamente diez días.

El especialista también destacó que, al momento de recibir el alta, León XIV presentaba resultados satisfactorios en sus análisis de sangre, una función cardíaca normal y una recuperación pulmonar acorde con lo esperado.

La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un tumor maligno durante unos estudios médicos de rutina.

Según explicó el cirujano, el hallazgo fue accidental, debido a que una pequeña mancha apareció en las imágenes obtenidas durante un control abdominal.

A pesar de la complejidad que puede representar una cirugía pulmonar, Margaritora sostuvo que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y destacó la colaboración del Papa durante su internación.

Qué pasará con el viaje del Papa a la Argentina

La gira apostólica de León XIV está prevista del 6 al 17 de noviembre y contempla distintas actividades en Uruguay, Argentina y Perú. Se trata de un recorrido que incluirá varios vuelos y desplazamientos entre ciudades.

Días atrás, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, había advertido que la realización del viaje dependería de la evolución del pontífice y de las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación.

Sin embargo, las últimas declaraciones de Margaritora representan una señal favorable para mantener el cronograma original. Por el momento, el Vaticano no anunció modificaciones en el itinerario.

De todas maneras, la evaluación médica positiva no significa que la visita esté definitivamente garantizada, ya que la decisión dependerá de cómo evolucione su salud durante las próximas semanas.

Mientras tanto, León XIV regresó al Vaticano y tiene previsto retomar algunas de sus actividades públicas. Para este domingo 18 de octubre se espera que rece el tradicional Ángelus desde la ventana de sus aposentos, en una de sus primeras apariciones públicas después de la operación.