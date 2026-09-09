La guerra comercial entre Estados Unidos y China por los recursos estratégicos como el cobre encuentra en Argentina un campo de disputa clave. Para William Husband, Global Head of Metals & Mining del Citi, los bancos comerciales tienen herramientas para competir con el gigante asiático: préstamos de largo plazo y garantías que funcionan como seguros para sortear el riesgo político. En una entrevista exclusiva con el medio Perfil, en el marco del US-Argentina Forum of Critical Minerals, el ejecutivo analizó el mapa de oportunidades y las condiciones necesarias para que las inversiones mineras despeguen en el país.

"Los inversores están dispuestos a tomar ese riesgo político", sentenció Husband, aunque aclaró que el apetito comercial de los bancos a largo plazo depende de las protecciones que ofrecen organismos multilaterales y agencias de desarrollo.

Argentina, geología de primer nivel

El ejecutivo del Citi destacó la posición de Argentina en el mapa minero global. "Argentina, al igual que Perú y Chile en América Latina, tiene una geología igualmente positiva y buena. Tiene altas reservas de cobre, y el santo grial para cualquier proyecto minero es la producción a bajo costo. Ese es el punto de partida, y es excelente", afirmó.

El principal desafío, según Husband, es la infraestructura. "La minería generalmente ocurre en áreas muy remotas; rara vez existe al lado de una ciudad capital. Por lo tanto, toda la infraestructura —agua, energía— tiene que ser reconstruida y modernizada. Pero Argentina está muy bien posicionada. Hay muy pocos países en el mundo con activos de cobre de primer nivel ("tier-one"), y Argentina los tiene", sostuvo.

El rol del RIGI

Consultado sobre el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Husband señaló que el régimen está facilitando la llegada de capitales. "No es casualidad que en los últimos cinco años hayan ingresado a la Argentina empresas mineras muy grandes para construir proyectos importantes y producir grandes cantidades de metales. Históricamente, Argentina no era un país fácil debido a su régimen fiscal y las preocupaciones sobre la repatriación de capitales. Sin embargo, el RIGI sin duda está facilitando y ayudando con eso", explicó.

"Las grandes empresas mineras y todo el ecosistema financiero no tienen más remedio que estar en Argentina; la oportunidad es demasiado grande", agregó.

Riesgo político y blindaje multilateral

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la evaluación del riesgo político en Argentina, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Husband fue claro: los inversores están dispuestos a asumir ese riesgo, pero con condiciones.

"Para mitigar el riesgo político percibido en Argentina y sus históricos giros, los únicos préstamos a largo plazo en el sector minero se realizan bajo el liderazgo de bancos multilaterales, bancos de desarrollo y agencias de crédito a la exportación. Con ese nivel de protección, los bancos comerciales pueden financiar algunas de las garantías que ofrecen estas instituciones", detalló.

El ejecutivo advirtió que "el apetito comercial a largo plazo para los proyectos argentinos sigue siendo extremadamente finito y limitado sin esta protección". Pero con ella, afirmó, "se vuelve viable, particularmente para proyectos mineros donde todo el mundo está desesperado por prestar y participar en la minería del cobre, metal en el que Argentina tiene una oportunidad histórica".

La ventaja competitiva de EE.UU.

Husband también se refirió a la competencia con China por el financiamiento de proyectos mineros. "La ventaja competitiva clave en el financiamiento minero es el costo de capital. Una diferencia de 6% frente a un 8% o 10% a menudo puede determinar si un proyecto es exitoso a largo plazo", explicó.

"Las fuentes de financiamiento más baratas a nivel mundial son las agencias de crédito a la exportación y los organismos multilaterales. En el caso de los multilaterales vinculados a EE. UU. o el EXIM de EE. UU., los bancos comerciales pueden financiarlos", agregó.

Proveedores locales e infraestructura

Sobre la cadena de proveedores locales, Husband consideró que el abastecimiento local es la opción más barata y lógica. "Las cadenas de suministro locales, inevitablemente tienden a ser la opción más barata, por lo que es probable que se utilicen. Importar materiales, combustibles y consumibles para la minería desde el exterior es caro. Abastecerse localmente tiene más sentido", afirmó.

El ejecutivo cerró su análisis con una mirada optimista sobre el rol de EE.UU. en el financiamiento minero argentino. "El gobierno de EE. UU. está muy enfocado en sus asociaciones con gigantes emergentes de minerales críticos como Argentina. Por lo tanto, habilitará y facilitará que los bancos estadounidenses apoyen estas iniciativas junto a sus agencias", concluyó.