El "clásico" entre Corea del Norte y Corea del Sur culminó empatado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Corea del Norte y Corea del Sur igualaron hoy sin goles en un partido por el Grupo H de la segunda fase de la eliminatoria asiática para la Copa del Mundo de Qatar 2022, jugado en el Kim II Sung Stadium en Pyongyang. Este fue el primer partido entre ambas Coreas en los pasados 30 años y por decisión del régimen norcoreano no se televisó en directo y se prohibió el acceso al estadio. Los dos países, que técnicamente se mantienen aún en guerra desde hace casi 70 años, empataron en un cotejo del que no se pudo saber nada en tiempo real. En un país regido por el régimen de Kim Jong-un lo habitual es no emitir en directo los partidos del seleccionado (el anterior encuentro con victoria ante Líbano por 2-0 se mostró con un día de retraso) pero se pensó que se haría la excepción por tratarse del primer cruce intercoreano, situación que no se concretó. Corea del Norte decidió no emitir visados para nadie a excepción de jugadores y cuerpo técnico surcoreanos: ni aficionados, periodistas o equipos de retransmisión televisiva del Sur obtuvieron el permiso especial que requieren para ir al país vecino. La información sobre el inicio del juego llegó con más de 15 minutos de retraso a través de las cuentas de Twitter y páginas web de la Federación Coreana (KFA), de la propia FIFA y de la confederación asiática (AFC), señaló EFE. Tras la igualdad, Corea del Sur y Corea del Norte, que tiene como entrenador al portugués Paulo Bento, encabezan las posiciones con siete unidades, seguidos por Turkemistán y Líbano con tres y Sri Lanka sin puntos. Por el Grupo F, en Ulaanbaatart, Kirguizistán le ganó de visitante a Mongolia, por 2 a 1 en el Fotball Centre MFF. Los tantos de Kirguizistán fueron marcados por Gulzhigt Alykulov y Mirlan Murzaev, descontando Tsenbal Norjmoo. Japón (dos partidos), Kirguizistán (tres) y Tayikistán (dos) tienen seis unidades, Mongolia (cuatro) suma tres y Myanmar (tres) cierra con cero puntos. Las segunda fase de Asia la juegan 40 equipos divididos en cinco grupos de ocho. Los primeros de cada grupo y los cuatro mejores segundos avanzarán a la tercera fase con 12 seleccionados que se dividirán en dos grupos de seis cada uno y los dos primeros de cada uno avanzarán a la Copa del Mundo de 2022. Los dos terceros de cada grupo jugarán un partido eliminatorio y el vencedor enfrentará en el repechaje para llegar a Qatar a un equipo de otra confederación.