La 73.ª edición del Clásico Sarmiento registrará una convocatoria récord este viernes en el Jockey Club de Rivadavia, con un total de 14 caballos inscriptos para disputar la tradicional prueba de 2.200 metros.

La nómina de competidores duplica la cifra de la edición 2025 y anticipa una importante concurrencia superior a las 1.000 personas en las instalaciones del recinto, en un acontecimiento que cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan.

La contienda reunirá a calificados ejemplares del turf regional provenientes de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. Entre los principales candidatos figura Endo Verde, preparado por Sergio Perona, que viene de consagrarse en los clásicos Patrono Santiago y Vendimia tras haber obtenido el segundo puesto en la edición previa de la cita sanjuanina.

La nómina federal se completa con los mendocinos Agavero y Emblematicu; los puntanos Barolito y Quality Boy; y Don Nitrato en representación de Córdoba.

El lote de participantes lo completan los SPC A Mares, Baby Indal, Butan Nat, Ettore, Frangelico, Señor Importante, Te Super Adora y Teatro Lleno, quienes buscarán suceder en el historial a Solicitadísimo, conducido por Juan Carlos "Chupino" Noriega en la victoria de 2025. El Clásico Sarmiento será la atracción central de una nutrida cartela hípica que ofrecerá un programa de 15 carreras a lo largo de toda la jornada.

La cita será para este viernes 11 de septiembre a partir de las 10 hs. Estará prohibida la entrada a menores de 18 años sin la compañía de una persona mayor, la Comisión del Jockey Club respetará los horarios de carreras, sin excepción, para terminar la reunión con luz solar.