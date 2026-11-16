El estadio Aldo Cantoni fue escenario este domingo 15 de noviembre de las finales del Torneo Clausura 2026 de Inferiores Damas de hockey sobre patines federado. En una jornada que reunió cuatro definiciones y contó con un buen marco de público, Valenciano, Bancaria y Unión Vecinal de Trinidad se quedaron con los títulos en juego.

La programación de la Federación Sanjuanina de Patín incluyó las finales de las categorías Infantil, Cadete, Juvenil y Junior, que se disputaron de manera consecutiva durante la tarde. El evento contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

Los resultados de las cuatro finales

La primera definición correspondió a la categoría Infantil, donde Bancaria se impuso por 2-1 ante Aberastain de Pocito y se quedó con el campeonato. Posteriormente, en Cadete, Unión Vecinal de Trinidad venció 4-3 a Sindicato Empleados de Comercio (SEC) en un encuentro ajustado.

La tercera final fue en Juvenil, con triunfo de Valenciano por 2-1 frente a Bancaria. El equipo de La Barraca volvió a festejar en la última presentación de la jornada, cuando derrotó por el mismo resultado a SEC en la categoría Junior.

De esta manera, Bancaria consiguió el título en Infantil, mientras que Unión Vecinal de Trinidad se consagró en Cadete. Por su parte, Valenciano completó una jornada destacada al quedarse con las coronas de Juvenil y Junior.

Autoridades presentes en el Aldo Cantoni

La jornada deportiva contó con el respaldo del Gobierno provincial y la presencia de autoridades vinculadas al deporte sanjuanino. Entre ellas estuvieron el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone, y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan.

El estadio Aldo Cantoni recibió a los equipos, familiares y público que acompañaron las definiciones de las divisiones formativas del hockey sobre patines femenino. Las cuatro finales permitieron conocer a las campeonas del Clausura 2026 en las categorías de Inferiores.

Concepción y SEC definirán el título de Primera

Con las categorías formativas ya definidas, todavía resta conocer a las campeonas de Primera división del hockey sobre patines federado femenino. Las finalistas serán Concepción Patín Club y Sindicato Empleados de Comercio, que tendrán sus encuentros decisivos esta semana.

La programación establece que el primer partido se disputará este martes 17 de noviembre, mientras que la segunda final está prevista para el jueves 19. De esta manera, el Clausura femenino tendrá una nueva definición para completar la temporada 2026 del hockey sobre patines sanjuanino.