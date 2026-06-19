Este viernes comenzará oficialmente el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, certamen que reunirá nuevamente a los principales equipos de la provincia en busca de la corona de la segunda mitad de la temporada. La fecha inaugural se pondrá en marcha con dos encuentros.

Desde las 16, Carpintería recibirá a Juventud Zondina con arbitraje de Darío Montaña, mientras que por la noche, a las 21.15, Trinidad será local de Marquesado en uno de los partidos más atractivos del arranque. El encargado de impartir justicia será Martín Rivero.

La actividad continuará el sábado con una intensa jornada de cinco partidos. En Zonda, Sarmiento enfrentará a Atenas desde las 16 con arbitraje de Yazmín Yacante. A la misma hora, Villa Ibáñez recibirá a San Lorenzo bajo la supervisión de Ruth Díaz.

Por su parte, Sportivo Desamparados será local de 9 de Julio desde las 16.30, encuentro que contará con Marcelo Cruz como árbitro principal. También a las 16, Rivadavia chocará con Unión con Walter Jorquera como juez del partido.

Otro de los encuentros destacados de la jornada sabatina será el clásico entre Alianza y Peñarol. El compromiso se disputará en cancha de Alianza desde las 16 y tendrá como árbitro a Cristian Neira.

El domingo y martes completarán la fecha

La programación continuará el domingo con el duelo entre Defensores Argentinos y López Peláez. El encuentro se jugará en cancha de Peñarol desde las 11.30 y será controlado por Enzo Gómez.

Finalmente, la primera fecha se cerrará el martes 23 de junio con la presentación del campeón del Torneo Apertura. Minero enfrentará a Colón Junior en el estadio de Juventud Unida desde las 16, con arbitraje de Gabriel Marconi.

Todas las miradas estarán puestas en el conjunto minero, que buscará comenzar con el pie derecho luego de quedarse con el título del primer semestre y consolidarse como uno de los grandes candidatos de la temporada.