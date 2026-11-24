Hacer amigos, salir a bailar o simplemente encontrar con quién compartir un café puede volverse más difícil con el paso de los años. Frente a esta realidad, en San Juan surgió el Club del Soltero, una iniciativa destinada principalmente a mayores de 35 años que buscan conocer gente, ampliar su círculo social y participar en actividades grupales. El proyecto apunta a reunir a 1.000 personas y prepara su fiesta inaugural para el 16 de enero de 2027.

La propuesta es impulsada por María López, quien decidió crear un espacio de encuentro después de compartir con amigos de Córdoba las dificultades que encuentran muchos adultos para organizar salidas y establecer nuevas relaciones sociales.

Aunque el nombre puede asociarse con la búsqueda de pareja, el proyecto tiene un objetivo más amplio. La intención es promover nuevas amistades mediante encuentros presenciales, sin que necesariamente exista un interés romántico entre los participantes.

Cómo funcionará el Club del Soltero en San Juan

El espacio organizará distintas actividades para que sus integrantes puedan compartir experiencias y conocer personas con intereses similares.

Entre las propuestas previstas se encuentran fiestas temáticas, noches de música y baile, salidas gastronómicas, reuniones en cafeterías, caminatas, excursiones y viajes grupales. También se proyectan talleres y encuentros recreativos.

Los participantes serán distribuidos en grupos según sus edades. La organización contempla franjas que comienzan aproximadamente entre los 35 y 40 años, mientras que otros espacios estarán destinados a personas de mayor edad.

Esta división busca facilitar los encuentros entre integrantes que atraviesan etapas similares de la vida, aunque las actividades todavía se encuentran en proceso de organización.

El interés de los sanjuaninos sorprendió a la organizadora

La iniciativa comenzó a difundirse hace aproximadamente un mes y despertó interés en redes sociales. Según relató López a Diario de Cuyo, cientos de personas consultaron por Instagram y Facebook para conocer las condiciones de participación.

Las respuestas también permitieron identificar diferencias entre los interesados. Mientras Instagram convocó principalmente a adultos más jóvenes, Facebook atrajo a hombres y mujeres de mayor edad, incluso de hasta 70 años.

La diversidad de consultas llevó a la organización a proyectar encuentros diferenciados, con la posibilidad de compartir actividades entre personas de distintas generaciones.

Cuándo será la primera fiesta y cómo inscribirse

El primer gran encuentro del Club del Soltero está previsto para el sábado 16 de enero de 2027. Antes de esa fecha, sus impulsores esperan alcanzar los 1.000 inscriptos y terminar de organizar las actividades.

Las personas interesadas ya pueden completar un formulario de inscripción gratuita, donde deben indicar sus datos de contacto, edad, departamento y las actividades que les gustaría realizar.

Entre las opciones figuran las salidas grupales, los encuentros para hacer amigos, las excursiones y las fiestas. También se consulta por el interés en una membresía premium, aunque todavía no se informaron públicamente sus beneficios ni su costo.

Por el momento, tampoco se difundieron el lugar de la fiesta inaugural ni los precios de las futuras actividades. La propuesta busca comenzar su calendario de encuentros durante 2027, con la intención de ofrecer nuevas alternativas para socializar en San Juan.