En una jornada festiva para la comunidad deportiva y barrial, la Municipalidad de Rivadavia y la comisión directiva del Club Sanjuanino Juniors inauguraron formalmente un conjunto de obras de infraestructura que modernizan la histórica institución.

Entre los trabajos principales se destaca la nueva cancha sintética de bochas, la incorporación de tableros electrónicos inalámbricos y la remodelación integral de sus instalaciones edilicias.

El acto estuvo presidido por el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, acompañado por el presidente de la institución, Pedro Orlando Salinas, el diputado departamental Juan de la Cruz Córdoba, concejales, autoridades provinciales y el diácono Jorge Sotomayor, quien bendijo los nuevos espacios.

Apoyo al deporte y compromiso municipal

Miodowsky ratificó la decisión política de la gestión municipal de acompañar a las entidades intermedias y deportivas que cumplen un rol social de contención para las familias de la zona central del departamento.

"Siento un enorme orgullo de ver jóvenes y adultos mayores participando en este hermoso club. Esta comisión trabaja incansablemente por lograr sus objetivos. No me cabe ninguna duda de que este club está condenado al éxito y de que van a lograr todo lo que se propongan", expresó el intendente.

Asimismo, el jefe comunal remarcó la importancia del trabajo coordinado entre el municipio y los vecinos: "Nosotros desde el Municipio de Rivadavia tratamos de colaborar permanentemente con las distintas instituciones porque entendemos que hay que apoyar este esfuerzo, más en un club que reúne a la familia y realiza eventos tan tradicionales. Cuenten siempre con el municipio para seguir transformando este club".

Consultado sobre las intervenciones realizadas, Miodowsky señaló a DIARIO HUARPE, que la gestión municipal prioriza estar cerca de las instituciones que cumplen una función vital para la comunidad. "Hay que darle el apoyo a todos los clubes. Nosotros gobernamos para todos los rivadavienses, para todas las instituciones que tenemos en nuestro departamento", expresó el jefe comunal.

Asimismo, el mandatario resaltó que la institución no solo suma infraestructura con la inauguración, sino que consolida un espacio de encuentro intergeneracional. "Este club cumple una función social muy importante porque, además de tener el espacio que hoy vamos a estar inaugurando de la cancha de bochas, también cumple con actividades de distinta índole deportiva como básquet, vóley y distintas otras disciplinas", detalló.

En su análisis sobre la política deportiva del municipio, el intendente ratificó el compromiso de fomentar la práctica de actividad física y recreativa orientada a todos los sectores etarios.

"Tenemos que incentivar desde nuestro lugar todas aquellas disciplinas que contengan a la gente, no solamente a los niños, sino también a los jóvenes, a los adultos y a todos", concluyó.

Por su parte, el presidente de la entidad, Pedro Orlando Salinas, agradeció el apoyo del gobierno municipal y provincial, remarcando que "Sanjuanino Juniors es una gran familia y estas obras son como ver nacer y crecer a un hijo gracias al esfuerzo de los socios y el Municipio".





Detalle de las obras ejecutadas

Las mejoras presentadas abarcaron tanto la especialidad deportiva de bochas como la infraestructura general del predio. En primer lugar, la cancha sintética de bochas, es lo fundamental para el club. Se construyó una pista de caucho con resina sintética de 23 metros de largo por 3,5 metros de ancho, equipada con tapiz reductor de impacto en muros laterales y tablero electrónico.

Además, se estrenaron los tableros eléctricos de comando y 24 tableros inalámbricos electrónicos para las competencias de básquet y otras disciplinas.

Se renovaron sanitarios con recambio de artefactos, grifería, puertas y trabajos de pintura. Se ejecutaron trabajos de pintura en muros interiores, fachada exterior, portones de acceso, sendas peatonales, cordones e iluminación en postes del predio.

La historia que le da identidad al barrio

El Club Sanjuanino Juniors, fundado en 1935, es una institución emblemática del departamento de Rivadavia que ha sabido consolidarse como un espacio fundamental de contención social y deportiva para la comunidad.

El club comenzó gracias a un grupo de amigos enfocados inicialmente en el fútbol, pero con el paso de los años, la institución incorporó disciplinas como las bochas y el básquet, destacándose especialmente en este último en la rama femenina y masculina. Tras un período de estancamiento, la institución ha tomado un nuevo impulso con la reactivación de estas disciplinas históricas.

Además de las bochas, el club cuenta con una fuerte actividad en básquet con categorías formativas y competitivas que van desde inferiores hasta primera división en ambas ramas, masculinas y femeninas. Circulan alrededor de 100 chicos y chicas semanalmente por las instalaciones.

Además, la entidad provincial integra junto a otros exponentes locales como Bera-Stein, Villa de Angaco, Club El Grano (Caucete), Gimnasio (Concepción), Pacífico (Capital) y el recientemente incorporado club de Médanos Aguas, la Federación de Bochas de San Juan.

Desde la perspectiva de sus directivos, el rol principal del club es actuar como un espacio de contención para alejar a los niños y jóvenes de la calle y de contextos vulnerables.

Fotos y video: Martín Britos.