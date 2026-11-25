A menos de un mes de la esperada celebración, los detalles sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul generan enorme expectativa en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, la especialista en moda Mery Folgar visitó el ciclo Lape Club Social por la pantalla de América TV y sacó a la luz el supuesto dress code que los novios prepararon especialmente para quienes asistan a su gran fiesta.

Durante su participación televisiva, la asesora de imagen retomó el dato que había adelantado anteriormente Yanina Latorre sobre la temática general del evento. "El casamiento es en base a tres películas de Disney que tienen que ver con su historia de amor", remarcó Folgar al explicar el concepto mágico que la pareja eligió para ambientar este momento tan especial de sus vidas.

La especialista también aseguró que tuvo acceso a las imágenes originales que los futuros esposos enviaron para orientar a sus allegados al momento de armar sus atuendos. Según detalló en el programa, la principal referencia estética elegida por la cantante y el futbolista apunta directamente a la Met Gala, el prestigioso evento de moda que se celebra cada año en Nueva York y convoca a celebridades con vestimentas de alto impacto.

Respecto a la paleta de tonos permitidos, Mery Folgar llevó tranquilidad al aclarar que no existe un color único y obligatorio que todos deban respetar. De todas maneras, señaló que dentro de las sugerencias visuales enviadas por los novios se destacan fuertemente los brillos, la combinación de diferentes texturas y el uso de transparencias para lograr un estilo sofisticado.

Un aspecto que sorprendió en el piso fue descubrir que las pautas de vestimenta no estuvieron dirigidas exclusivamente al público femenino, como suele ocurrir en este tipo de eventos. "Mayormente los dress code se envían para las mujeres, pero en este caso pasaron referencias para las mujeres y para los hombres, porque vieron que De Paul se viste muy bien también", explicó la experta sobre el protagonismo estético del mediocampista.

Asimismo, la invitada al ciclo de América TV aclaró que las fotografías de vestuarios que exhibió al aire no son exactamente las mismas que recibieron los asistentes en sus invitaciones. No obstante, confirmó que los ejemplos mostrados en pantalla resultan muy similares a las referencias originales que diseñaron los protagonistas para guiar a sus seres queridos.

Sobre el cierre de su análisis, la especialista reveló el verdadero motivo detrás de esta estricta organización visual que busca evitar cualquier detalle librado al azar. "La idea de tener un dress code es para tener una coherencia en las fotos y cumplir con el universo que Tini pensó para su boda", concluyó Folgar mientras avanza la cuenta regresiva para el evento.