Tras participar en la reunión del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), el intendente de Jáchal, Dr. Matías Espejo, convocó a su equipo de trabajo para evaluar el escenario climático y coordinar acciones preventivas en el departamento.

La situación meteorológica está marcada por la acumulación histórica de nieve en la cordillera y la posibilidad de tormentas asociadas al fenómeno de El Niño, lo que incrementa el riesgo de lluvias intensas, crecientes y variabilidad climática en los próximos meses.

Del encuentro estratégico participaron el intendente Matías Espejo junto al Coordinador de Gabinete Aristóbulo Tejada, el director de Producción y Desarrollo Sustentable Carlos Alonso, y el director de Prevención y Relaciones Institucionales Domingo Pereira.

También se sumaron referentes de organismos clave como Danilo Vera por Hidráulica en Jáchal, Guillermo Escudero de Zona Norte de Vialidad Nacional y Manuel Vega, inspector de Zona 5 de Vialidad Provincial, quienes realizaron una evaluación conjunta para definir un esquema de trabajo concreto.

Como parte de las medidas acordadas, el municipio diagramó el refuerzo en la limpieza y mantenimiento de canales, acequias y desagües, el monitoreo constante de sectores estratégicos y la puesta a punto de los equipos municipales para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier contingencia.

Esta labor se apoya en la estructura del Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM), un espacio que ya articula distintas áreas locales con Protección Civil, Bomberos, Policía y Gendarmería para optimizar recursos y protocolos.

Con estas medidas preventivas impulsadas de manera anticipada, la Municipalidad de Jáchal busca mitigar los riesgos derivados de la alta variabilidad climática y el deshielo cordillerano. Las autoridades locales informaron que continuarán monitoreando de cerca la situación y coordinando esfuerzos interinstitucionales para proteger a cada familia del departamento ante el panorama adverso anunciado.