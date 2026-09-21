En el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante y la Llegada de la Primavera, el escenario mayor del Festi Joven en el Parque de Mayo fue la sede donde se anunciaron los ganadores y se entregaron los premios y menciones del concurso provincial “Señas que Unen”.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano a través de la Dirección de Personas con Discapacidad, reunió a estudiantes de 5° y 6° año de 12 escuelas secundarias de San Juan para interpretar el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina (LSA) y promover la inclusión social.

El podio principal del certamen quedó conformado en primer lugar por el Colegio Provincial N.° 1 de Chimbas, seguido por la Escuela Secundaria Barrio Valle Grande (Rawson) con el segundo premio, y el Colegio Secundario Augusto Pulenta (San Martín) en la tercera posición.

Tras recibir el máximo galardón en el escenario, la docente Analía Castro, representante del Colegio Provincial Chimbas I, celebró el logro obtenido junto a los estudiantes de 6° 1° y 6° 2° ante el móvil de DIARIO HUARPE que estuvo presente en la cobertura periodística de Festi Joven: “Estamos muy felices por este primer puesto entre las 12 escuelas que participamos. Estuvimos trabajando y practicando mucho para este concurso del Himno que permite la inclusión de la lengua de señas”.

Asimismo, destacó la importancia de seguir abriendo puertas a la comunicación inclusiva y remarcó el objetivo de avanzar en la formación escolar: “Ya tenemos la ley oficial de lengua de señas y estamos luchando para que en las escuelas haya una materia curricular dada por las personas sordas, que son realmente los protagonistas”.

Con la coronación de los ganadores en el Festi Joven, se dio un emotivo cierre al ciclo anual de una experiencia que buscó acercar la LSA a las aulas y posicionar a los jóvenes como referentes de la inclusión.

Como reconocimiento, las instituciones ganadoras recibirán un taller de Introducción a la Lengua de Señas Argentina con certificación oficial, sumado a la instalación de un mural educativo en las paredes del establecimiento con el abecedario dactilológico completo. Las distinciones y premios no solo abarcarán a los representantes en el certamen, sino a todos los alumnos del curso participante.

Durante el desarrollo del evento ante la multitud, las pantallas gigantes del escenario proyectaron un material audiovisual conjunto donde los alumnos de los establecimientos participantes entonaron en coro las estrofas del Himno Nacional mediante la LSA.

La competencia buscó divulgar la lengua de señas como lenguaje natural y legítimo para la comunicación con y entre personas sordas o con discapacidad auditiva. Para participar, cada escuela conformó un equipo integrado por dos estudiantes y un docente tutor, quienes se capacitaron en inclusión antes de producir el video evaluado por el jurado.

El cuerpo evaluador del concurso estuvo integrado por las asesoras sordas Romina Torassa y Gabriela Masanet (Asociación de Sordos de San Juan); las intérpretes de LSA Melisa Becerra y Valeria Corti; y Paula Moreno, funcionaria a cargo de la Dirección de Personas con Discapacidad.

Las 12 escuelas participantes que representaron a los departamentos Capital, Albardón, Chimbas, San Martín, Santa Lucía, Rawson y Rivadavia fueron: Hipólito Yrigoyen, Vicecomodoro Gustavo Marambio, Profesor Marcelo Yacante, Augusto Pulenta, Presidente Avellaneda, Carlos Pellegrini, Barrio Valle Grande, Saturnino Sarassa, Merceditas de San Martín CESAP, Colegio Provincial N.° 1 de Chimbas, Tránsito de Oro y Ciudad del Sol.