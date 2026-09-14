Valentín “Colo” Barco volvió a quedar bajo la lupa de los hinchas del Chelsea. El argentino ingresó en el segundo tiempo del empate 2-2 ante Hull City, por la cuarta fecha de la Premier League, y recibió una fuerte silbatina prácticamente cada vez que entró en contacto con la pelota.

El lateral comenzó el encuentro en el banco de suplentes y saltó al campo de juego a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto londinense ganaba 2-1. En un primer momento recibió algunos aplausos, pero la reacción cambió rápidamente cuando comenzó a participar del juego.

Desde las tribunas de Stamford Bridge aparecieron silbidos y abucheos cada vez que Barco recibió el balón. El argentino disputó los últimos 21 minutos del partido y además fue amonestado.

Un cambio de clima en pocos días

La situación llamó especialmente la atención porque Barco había vivido una escena completamente diferente en su anterior presentación con el Chelsea.

Ante Leeds, por la Copa de la Liga, el exjugador de Boca marcó su primer gol con la camiseta del conjunto inglés y además participó en otro tanto durante la goleada por 6-3.

Después de convertir, Barco se acercó a la tribuna para festejar junto a los hinchas. Aquella imagen parecía marcar un cambio en la relación entre el argentino y los simpatizantes del club londinense.

Sin embargo, pocos días después, el recibimiento volvió a ser hostil durante el partido frente al Hull City.

Chelsea dejó escapar el triunfo

El equipo dirigido por Xabi Alonso terminó empatando 2-2 en Stamford Bridge y volvió a mostrar problemas defensivos. Chelsea se puso en ventaja con un gol de Morgan Rogers, pero Mohamed Belloumi marcó dos veces para dar vuelta el resultado.

En el segundo tiempo, João Pedro apareció para establecer el empate definitivo a los 66 minutos. El Chelsea buscó el triunfo en el tramo final, pero no pudo conseguirlo.

Para Barco, el encuentro significó una nueva oportunidad para sumar minutos y buscar ganarse un lugar en el equipo, aunque su participación quedó marcada por la contundente reacción de los hinchas.