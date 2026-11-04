A pesar de encontrarse a miles de kilómetros de Argentina, Valentín "Colo" Barco mantiene intacto su vínculo con Boca Juniors. El futbolista de 22 años, que actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra, sorprendió a los hinchas xeneizes al asegurar que tiene decidido regresar al club donde comenzó su carrera profesional. Además, reveló cuál es el gran objetivo que todavía tiene pendiente con la camiseta azul y oro.

Durante una entrevista con los periodistas Gastón y Esteban Edul, el mediocampista dejó en claro que su deseo no es regresar en el tramo final de su carrera, sino hacerlo en buenas condiciones físicas y futbolísticas para convertirse nuevamente en una pieza importante del equipo.

"Voy a volver y estando bien, porque quiero ganar títulos, ser importante y devolverle a la gente todo el cariño que me dio", expresó Barco, en una declaración que rápidamente despertó la ilusión de los simpatizantes de Boca.

El jugador también aseguró que sigue de cerca la actualidad del club, incluso desde Europa. "Sigo al fútbol argentino, miro mucho a Boca. Soy muy hincha, lo vivo así. Mando mensajes antes o después de los partidos, estoy enganchado. Me gusta", confesó.

Aunque no estableció una fecha para concretar su regreso, insistió en que su intención es volver a vestir la camiseta xeneize. Incluso, cuando le preguntaron si sus declaraciones podrían jugarle en contra en el futuro, respondió: "No pasa nada porque voy a volver".

La cuenta pendiente del Colo Barco con Boca

Durante la conversación, el futbolista recordó su paso por Boca y reconoció que todavía conserva una espina por no haber conseguido la Copa Libertadores de 2023, cuando el equipo llegó a la final y perdió frente a Fluminense en el estadio Maracaná.

Barco ingresó a las divisiones inferiores del club cuando tenía apenas nueve años y atravesó todas las categorías hasta llegar a Primera División. Su consolidación en el plantel profesional fue rápida y lo convirtió en uno de los futbolistas más destacados del equipo durante aquella campaña continental.

"Jugué 7 u 8 meses, fueron 30 partidos, un furor, llegamos a la final de la Libertadores, estaba viviendo un sueño porque estuve desde los 9 años en el club y pasé todo", recordó.

También reconoció que abandonar la institución no fue sencillo, aunque sostuvo que su decisión de continuar su carrera en Europa fue la correcta en aquel momento.

Su experiencia en Europa y los elogios a dos jóvenes de Boca

Tras su salida del Xeneize en enero de 2024, Barco inició su recorrido europeo en Brighton. Posteriormente pasó por Sevilla y Racing de Estrasburgo, hasta llegar al Chelsea, donde continúa desarrollando su carrera.

El mediocampista reconoció que la adaptación al fútbol europeo fue más complicada de lo que imaginaba, especialmente por el cambio de reconocimiento y protagonismo.

"Llegué a Brighton y no me conocía nadie, es un poco chocante", relató, aunque explicó que esa experiencia lo motivó a trabajar para ganarse un lugar.

Por otra parte, destacó las condiciones de dos jóvenes futbolistas de Boca: Tomás Aranda y Leonel Flores. El Colo aseguró que ambos tienen cualidades para competir en Europa y llegar a la Selección Argentina.

De esta manera, mientras continúa su carrera en el fútbol inglés, Barco dejó abierta la puerta para regresar a Boca. Su intención es clara: volver en un buen momento futbolístico, conseguir títulos y cumplir el sueño que le quedó pendiente con el club de sus amores.