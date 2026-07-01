El comentario de Dybala con el que ¿anunció un segundo hijo con Oriana?

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron un video emotivo en sus redes sociales mientras realizaban la actividad de plantar un árbol. Este gesto simbólico formó parte de los momentos especiales que la pareja muestra desde el nacimiento de su hija Gia. La publicación capturó la atención de sus seguidores por los mensajes que intercambiaron los protagonistas sobre su futuro familiar en este julio de 2026.

La modelo realizó un balance de sus vivencias recientes y consultó a su audiencia sobre el destino de su vida personal. En su publicación, Sabatini expresó "Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. ¿Qué sigue cuando desbloqueás todos los niveles?" como una forma de enumerar sus objetivos cumplidos. Esta frase generó una interacción inmediata y revolucionó las redes sociales.

El futbolista se sumó al diálogo público con una pregunta que alimentó rumores sobre un posible nuevo integrante. Paulo Dybala escribió "¿El hijo varón?" para responder al planteo de su mujer y dejó entrever sus deseos para adelante.

El comentario ilusionó a los fanáticos con la llegada de un hermano para Gia, quien ya cuenta con su propio dormitorio de diseño Montessori y colores neutros. Además, la cantante no descartó instalarse definitivamente en Argentina próximamente.