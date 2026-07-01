El comentario "gordofóbico" de Santiago del Moro contra Laura Ubfal

La periodista Laura Ubfal se refirió a la controversia que generaron las declaraciones de Santiago del Moro sobre su trayectoria y los cánones de belleza en la pantalla. El episodio comenzó con una entrevista en la que el conductor de Gran Hermano destacó que “Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. El otro día la venía escuchando que estaba en Bondi haciendo ella su programa y habló 20 minutos reloj de series, de festivales, de teatro, de cine. Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio”.

Sin embargo, el debate se encendió cuando Del Moro vinculó el éxito profesional con la imagen física al señalar que “Yo creo que a Laura le va muy bien, pero creo que si tuviera por ahí 60-90-60 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el Mundial, desde Miami. Tendría otra carrera”. En esa misma línea, el presentador remarcó que “A veces se la castiga mucho porque no tiene como esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel”.

Ante la repercusión de estos dichos, Ubfal aclaró que no interpreta las palabras de su colega como una crítica personal, sino como un análisis del sistema televisivo. La comunicadora explicó que “Yo siempre digo que la persona inteligente tiene dos características: una el humor y la otra la abstracción. Quiere decir que cuando él dice de mí lo que todo el mundo se agarró, que es lo del 90-60-90, él estaba dando un ejemplo de lo que es la hegemonía en la televisión“. Asimismo, fue tajante al afirmar que “La gordofobia es una realidad. Una realidad en nuestra sociedad. Y yo jamás me quejé de eso. Ni me importa”.

En su análisis sobre la actualidad de la industria, la periodista pidió observar la falta de diversidad en los elencos y preguntó “Decime cuánta gente como yo hay en la tele”. También recordó que “Había una gerenta de un canal que no ponía a las chicas si no tenía lindas piernas. Eso sigue existiendo en la tele de hoy. Lo que se busca es entretener y la imagen es todo”. Para ejemplificar este punto, sugirió observar el trato hacia los participantes de los programas vigentes al pedir que “Vean lo que le dicen a Yipio”.

Sobre el cierre, Ubfal hizo un balance de sus años de trabajo y manifestó que “Tuve una carrera maravillosa. Soy feliz. Si no me fue bien en algún programa, mejor que en otro no es por lo físico. Pero bueno, creo que hay gente que tiene mucho menos capacidad intelectual y obviamente le va a ir bien por un tema físico. Y no me quejo. Y es así. Y es el medio”. Finalmente, comparó la situación local con otros países donde figuras como Oprah Winfrey o Ellen DeGeneres lograron triunfar fuera de los estándares tradicionales.