El comentario xenófobo por el que echarían a una participante de Gran Hermano

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un clima de hostilidad tras una serie de declaraciones que involucran a Danelik Star. La concursante, que regresó recientemente al juego, protagonizó un episodio que generó rechazo inmediato en la audiencia al referirse a la procedencia paraguaya de su compañera Stefanny Pereira, apodada Campanita.

Mientras se encontraba en una de las habitaciones junto a Brian Sarmiento, Danelik lanzó una primera frase interrogativa preguntando "¿Viste que los paraguas tienen cara de paragua?". Ante el gesto incómodo de su compañero, cuya madre es de esa nacionalidad, la joven reforzó su postura al consultar "¿Viste? Como que te das cuenta que son del Paraguay?". En ese mismo espacio estaba presente Pereira, quien mantuvo un semblante serio tras escuchar que hablaban de ella.

Las repercusiones en plataformas digitales no tardaron en aparecer. En la red social X, los televidentes manifestaron su descontento con frases como "Las mujeres trans piden respeto e inclusión cuando ellas son más discriminativas y despectivas con los demás" o cuestionando el contenido del programa al decir "qué significa cara de...este Gran Hermano deja mucho que desear". Otros usuarios calificaron a la participante como una desubicada total y recordaron que "justo se lo dice a Brian que su madre es paraguaya".

Este antecedente se suma a otras conductas previas de la jugadora. En el pasado, participó de una burla hacia Jenny Mavinga originada por un comentario sobre su color de piel, ante el cual Danelik rió cuando otra concursante afirmó que "Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer el show".

La tensión también se trasladó al vínculo entre Danelik y Luana Fernández, quien fue la encargada de elegirla para el reingreso. La relación se rompió rápidamente y la ingresante fue clara sobre sus intenciones al declarar "Me eligió, yo venía con otro pensamiento. Me vengo a vengar". Ante la frustración por la convivencia, Luana consultó a la producción "¿Hay devolución? La quiero devolver", recibiendo como respuesta de la autoridad de la casa que "No Luana, no es un paquete".