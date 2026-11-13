El comercio de San Juan cambia sus horarios a partir del próximo lunes

El Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan confirmó que a partir del próximo lunes 16 de noviembre entrará en vigencia el nuevo horario de verano para los comercios de San Juan. Esta medida alcanzará tanto a los locales ubicados en Capital como a los establecimientos del resto de los departamentos de la provincia, estableciendo algunas diferencias específicas durante el turno de la tarde.

La puesta en marcha de este esquema estival se concretará finalmente la semana que viene tras haber sido postergada anteriormente debido a las condiciones climáticas. El objetivo principal de esta disposición consiste en lograr adaptar la actividad comercial cotidiana a las elevadas temperaturas que suelen caracterizar a los meses de verano en toda la región sanjuanina.

En lo que respecta a Capital, la atención al público se desarrollará por la mañana de 9 a 13 y se retomará en el turno vespertino entre las 17:30 y las 22. Desde la entidad empresaria aclararon que habrá un margen de tolerancia de aproximadamente 30 minutos para iniciar la jornada de la tarde, lo que permitirá que ciertos locales abran más tarde y extiendan su horario de cierre.

Por otro lado, en los demás departamentos de la provincia el cronograma matutino funcionará de manera idéntica, aunque la apertura vespertina se producirá media hora más tarde. De esta forma, los negocios departamentales abrirán sus puertas de 9 a 13 y retomarán la atención comercial de 18 a 22 para adecuarse al ritmo de cada zona.

En cuanto a los shoppings y grandes centros comerciales, se informó que mantendrán sin alteraciones su modalidad habitual de horario corrido, brindando atención continua al público desde las 10 hasta las 22. Así, estos espacios conservarán su dinámica tradicional frente al cambio estacional que afectará a los locales callejeros.

Asimismo, en el rubro de las ferreterías y los negocios dedicados a la venta de repuestos, la gran mayoría continuará operando bajo el sistema de horario corrido, habitualmente entre las 8 y las 18. No obstante, desde el sector indicaron que algunos comercios particulares de estos rubros optarán por mantener su esquema de doble turno.

Las farmacias tampoco registrarán modificaciones generalizadas en su funcionamiento diario, ya que cada establecimiento conservará su modalidad habitual de trabajo. Esto implica que seguirán conviviendo los locales que atienden en horario cortado con aquellos puntos de venta que permanecen abiertos al público durante las 24 horas.

Finalmente, las autoridades del Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan solicitaron tanto a los comerciantes como a los consumidores locales que tengan muy en cuenta esta modificación. El nuevo cronograma comenzará a regir de manera efectiva desde el próximo lunes en todo el territorio provincial.