El comisario Pablo Torres, jefe del D3 (Departamento de Operaciones Policiales), habló este viernes durante el velatorio de los efectivos fallecidos en la tragedia de Ischigualasto y describió el difícil momento que atraviesa la Policía de San Juan. En ese contexto, reconoció el impacto emocional que provocó la pérdida de sus compañeros y aseguró que, pese al dolor, la institución debe continuar cumpliendo con su labor.

"Es dificilísimo. Hasta hace apenas un par de días estábamos trabajando junto a ellos. Retomar nuestras funciones en estas circunstancias es muy duro, pero sabemos que es una realidad a la que cualquier policía puede enfrentarse mientras está en servicio", expresó Torres a DIARIO HUARPE.

Luego agregó: "Es muy difícil manejar ambas situaciones al mismo tiempo, pero hay que continuar. Los que quedamos debemos seguir trabajando, en beneficio de la sociedad y también en honor a ellos".

El jefe policial explicó que la fuerza permanecerá afectada al operativo de seguridad mientras se desarrollen las ceremonias de despedida. "En este momento estamos en la Catedral realizando las tareas de seguridad y custodia. Desde aquí continuaremos trabajando durante toda la jornada y también mañana, hasta que los féretros sean retirados del lugar", indicó.

El recorrido del último adiós

Torres también confirmó que, una vez finalizado el velatorio, se realizará un homenaje institucional antes del acto central. "Cuando salgan desde la Catedral, el cortejo pasará por la Jefatura Central de Policía, por distintas comisarías y por los cuarteles de Bomberos, ya que entre las víctimas también hay efectivos de esa división. Posteriormente serán trasladados al Cementerio de la Capital, donde se llevará a cabo el acto principal", detalló.

Finalmente, el comisario reconoció que ningún integrante de la fuerza quisiera atravesar una situación como esta. "Preferimos estar en cualquier otro tipo de actividad y no en un acto de despedida de compañeros. Son momentos muy difíciles para toda la institución", concluyó.