El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (Cnthsp) manifestó su “total desacuerdo y profunda disconformidad” con el cambio de horario dispuesto para el partido entre Argentina e Italia por los cuartos de final de los World Skate Games Asunción 2026.

Según informó el organismo, el encuentro de este jueves 15 de octubre estaba programado originalmente para las 14:30, pero la organización decidió adelantarlo a las 11:30. El Comité aseguró que la modificación se produjo mientras Argentina disputaba su partido ante Chile y sin aviso previo ni consentimiento de la delegación nacional.

El seleccionado dirigido por José Luis Páez llega al cruce luego de vencer 4-0 a Chile y finalizar segundo en su grupo. Ahora enfrentará a Italia en un duelo eliminatorio que otorgará un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.

El motivo que generó el reclamo argentino

Desde el Cnthsp explicaron que la modificación fue fundamentada por compromisos televisivos vinculados a España y Portugal.

Sin embargo, el Comité remarcó que Argentina también adquirió derechos de televisación y sostuvo que sus intereses deben ser considerados en igualdad de condiciones.

La principal crítica apunta a la forma en la que se tomó la decisión. Desde el organismo argentino cuestionaron que una modificación que afecta directamente la planificación deportiva haya sido adoptada de manera unilateral.

“El partido había sido programado originalmente para las 14:30 horas”, recordó el Comité antes de remarcar que el adelantamiento se resolvió sin un acuerdo con la delegación.

Argentina pidió condiciones equitativas

El comunicado también reclamó que la organización respete criterios de equidad, transparencia y consideración hacia todas las selecciones que participan de la competencia.

Para la delegación argentina, un cambio de tres horas puede afectar la planificación previa de un encuentro decisivo, desde los horarios de descanso y alimentación hasta la preparación física del plantel.

El comité quedó a la espera de que las autoridades que representan al país intervengan ante la organización para abordar la situación.

Mientras continúa el reclamo, Argentina mantiene el foco deportivo en Italia. El encuentro marcará el inicio de la fase de eliminación directa para un seleccionado que busca avanzar a las semifinales y seguir en carrera por el título mundial.