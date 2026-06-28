Racing de Córdoba emitió un comunicado oficial en el que manifestó su profundo pesar y acompañamiento al futbolista Lucas Trejo, luego de que se confirmara la muerte de su familia en el contexto de los devastadores terremotos registrados en Venezuela. El club cordobés, donde el defensor inició parte de su carrera, se sumó así a las muestras de apoyo del mundo del fútbol ante la tragedia.

En el mensaje difundido, la institución expresó su solidaridad con el jugador y su entorno, destacando el impacto humano de la situación y remarcando que el fútbol queda en un segundo plano frente a hechos de esta magnitud. El comunicado fue rápidamente replicado por hinchas y cuentas vinculadas al club.

La tragedia que atraviesa Trejo se produjo tras los fuertes sismos que sacudieron distintas regiones de Venezuela, provocando el colapso de estructuras en varias zonas residenciales. En uno de esos derrumbes se encontraba el edificio donde residían su esposa y sus dos hijos, quienes permanecieron desaparecidos durante horas hasta la confirmación del desenlace fatal.

El caso generó una fuerte conmoción en el ambiente futbolístico sudamericano, donde compañeros, excompañeros y clubes de distintos países enviaron mensajes de apoyo al defensor argentino, que se encontraba en Caracas junto a su equipo al momento del desastre natural.

Mientras continúan las repercusiones por la tragedia, desde Racing de Córdoba remarcaron que acompañan al futbolista y a su familia en el dolor, en un mensaje que sintetiza el impacto humano que dejó el hecho más allá de lo deportivo.