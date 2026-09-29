El conductor de Luzu que blanqueó su relación con la hija de un DT campeón

El ecosistema del streaming argentino sumó un nuevo capítulo sentimental tras la confirmación pública del romance entre Fermín Bo, popularmente conocido como FerBo, y Abby Cocca. El conductor que lidera el ciclo Se fue larga en la señal de Luzu TV decidió poner fin a las especulaciones sobre su vida privada y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para blanquear la relación con la creadora de contenido.

Las sospechas de los espectadores venían en aumento durante las últimas emisiones del programa, donde la audiencia advertía señales de un presente afectivo positivo en la cotidianeidad del presentador. Para dar certezas al público, el comunicador publicó una serie de fotografías acompañadas por una dedicatoria directa hacia la joven, quien es además hija de Diego Cocca, el director técnico que alcanzó la gloria deportiva al consagrarse campeón del fútbol argentino con Racing Club durante el año 2014.

En el texto difundido en su perfil digital, FerBo expresó lo que siente con palabras contundentes sobre su pareja. "Yo se que el mundo sigue siendo el mismo de siempre, pero desde que conocí a Abril como que se ve diferente. Todo se vuelve más lindo, y hasta los lugares más simples parecen tener algo que decir", redactó en el inicio de la publicación.

La declaración de amor continuó con elogios hacia la personalidad de la influencer y el impacto que generó en su rutina diaria. "Es que Abril tiene la sonrisa más linda del mundo, y eso hace que uno quiera hacer lo imposible para que sonría, porque cuando sonrie todo esta bien. Al igual que cuando te abraza y sentis una paz que no te dan ganas de salir de ahi", manifestó el integrante de Luzu TV.

Asimismo, el comunicador resaltó las virtudes familiares y personales de la joven, destacando su nivel de empatía con el entorno cercano. "Abril es una persona hermosa, sensible, alegre y compañera. Se preocupa por todos los que quiere y va a estar siempre ahí para su familia, amigos y perritos. Es simplemente increíble verla con ellos", agregó en el tramo final del escrito.

El cierre de la dedicatoria sello el anuncio formal ante la comunidad digital que sigue su trayectoria profesional. "Yo la amo a Abril, es mi refugio y mi verdad. Es mi todo. Imaginarla era imposible porque es tan extraordinaria que nunca pense que alguien así podía ser real. Pero lo es, te amo @abbycocca", concluyó el presentador.

El anuncio cosechó una importante cantidad de interacciones en poco tiempo y se transformó en tema central de conversación entre la audiencia del canal digital que lidera Nicolás Occhiato, consolidando el vínculo mediático de una de las figuras emergentes de la plataforma.