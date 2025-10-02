Cultura y Espectáculos > Aclarando dudas
El conductor desmiente los rumores sobre desodorantes y la guardia de La Trinidad
Marcelo Tinelli está incursionando en el mundo del streaming con su programa Estamos de paso (Carnaval). En este nuevo formato, el conductor se ha mostrado "despojado de todo" y ha aprovechado la plataforma para burlarse de los viejos "mitos" que se crearon en torno a su vida privada.
La broma sobre el desodorante y la explicación en "Ángel responde". Hubo un tiempo en que los detractores de Tinelli crearon un rumor que afirmaba que él "usaba desodorantes en la intimidad".
Al promocionar su programa de streaming, Tinelli "jugó con eso". En un momento de la promoción, Pachu Peña ingresa en plano y le dice: “Tengo una idea brillante para el programa: historias de desodorantes. Podés arrancar vos si quieres”.
Posteriormente, Tinelli fue invitado al programa Ángel responde (Bondi), donde Ángel de Brito le preguntó directamente sobre el chiste del desodorante. Tinelli le respondió a De Brito: “Si, pero una cosa es que lo diga yo al chiste, que lo habilite yo…”.
Tinelli explicó que los rumores tienen su origen hace "como 10, 15 años" y que fueron publicados en un "libro" que él tiene guardado, firmado por "dos periodistas". El conductor calificó las afirmaciones de ese libro como "tremendas".
Entre las cuestiones que mencionó, Tinelli recordó tres controversias principales:
- "Que me habían metido un desodorante en el…”.
- “Que había cerrado la guardia de la Trinidad”.
- "Que yo era gay con el Cholo Simeone y con Alan Faena".
El conductor relató que estas acusaciones fueron particularmente difíciles “sobre todo para mis hijos”, quienes le preguntaban: “papá esto es… no, mi amor”. Tinelli utilizó esta oportunidad para desmentir públicamente estos antiguos rumores.
