Una nueva expedición del Conicet realizó importantes descubrimientos arqueológicos en Catamarca. Durante una excavación en El Shincal de Quimivil, uno de los principales asentamientos del Imperio inca en Argentina, los investigadores encontraron rastros de una ocupación correspondiente al período colonial, posterior a la llegada de los españoles a América.

La campaña, denominada Expedición Inka 2026, se desarrolló entre el 17 y el 20 de noviembre y reunió a especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara.

Los trabajos se concentraron en una estructura arquitectónica conocida como kancha, integrada por varios recintos alrededor de un espacio central. Allí, los arqueólogos encontraron fragmentos de cerámica caspinchango y criolla, restos óseos de animales que podrían corresponder a vacas o caballos y una pieza metálica que posiblemente sea de latón.

Estos elementos permitieron identificar al menos dos momentos de ocupación en el mismo espacio: uno relacionado con la presencia incaica y otro posterior, vinculado con el período colonial.

Qué encontraron los investigadores del Conicet

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los especialistas fue la aparición de restos de animales que no existían en América antes de la llegada de los europeos. De manera preliminar, los huesos recuperados podrían pertenecer a vacas o caballos.

También se identificaron fragmentos de cerámica de tradición colonial y una pieza metálica cuya composición todavía deberá ser estudiada. Los investigadores deberán analizar los materiales, su antigüedad y el lugar exacto donde fueron encontrados para establecer con mayor precisión cómo se utilizaba ese sector del asentamiento.

Otro descubrimiento que abrió nuevas preguntas fue el de pequeñas piezas de piedra pulida que podrían haber funcionado como fichas para pesar hojas de coca. Esta hipótesis todavía necesita estudios específicos, pero podría aportar información sobre los intercambios comerciales y las prácticas económicas de las antiguas poblaciones andinas.

El Shincal, una antigua ciudad inca en Catamarca

El Shincal de Quimivil está ubicado en la localidad de Londres, departamento de Belén, en Catamarca. Fue planificado y construido por los incas entre 1470 y 1536, y funcionó como un importante centro político, administrativo, económico y ceremonial del Tawantinsuyu, el Estado inca.

El asentamiento conserva una organización urbana compleja, con una plaza central, edificios administrativos, depósitos, sectores residenciales y estructuras vinculadas con ceremonias.

La investigación arqueológica en el lugar lleva varias décadas. Sin embargo, la Expedición Inka 2026 tuvo una particularidad: permitió seguir las excavaciones en vivo a través de transmisiones por internet, para mostrar cómo trabajan los especialistas y cómo se producen los descubrimientos.

Aunque las jornadas de transmisión finalizaron el 20 de noviembre, las investigaciones continúan. Los materiales recuperados deberán ser inventariados y sometidos a distintos análisis para determinar su antigüedad, procedencia y función.

Los resultados podrían aportar nuevas pistas sobre los cambios que atravesó El Shincal después de la llegada de los españoles y sobre la continuidad de la ocupación humana en uno de los sitios arqueológicos más importantes del noroeste argentino.