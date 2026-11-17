Cristina Pérez conmovió a todos sus seguidores este 16 de noviembre de 2026 al compartir una antigua grabación familiar junto a su madre, María Cristina Navarro. La periodista decidió publicar este material tan especial para homenajearla en el día de su cumpleaños, recordando con profundo amor a la mujer que falleció en agosto de 2023. En la filmación en blanco y negro aparecen también su padre y sus abuelos en la provincia de Tucumán, conformando un archivo histórico que adquirió un valor incalculable con el paso del tiempo.

El hallazgo de este registro audiovisual provocó una reacción inmediata y muy sensible en la reconocida conductora, quien quedó en shock al observarse dentro de una escena previa a su nacimiento. “Un video con mamá embarazada de mí. Cuando lo encontramos estallé en llanto”, relató la comunicadora al presentar las imágenes en sus redes sociales. Para ella, descubrir este fragmento de su propia historia representó un abrazo inesperado que la transportó directamente hacia sus raíces más profundas.

Durante el relato de la escena, la periodista reparó especialmente en la juventud de sus progenitores durante aquella época de dulce espera. “Mamá tenía unos 22 años y me llevaba en su panza. Yo también estaba en la inédita cinta”, detalló sobre la filmación que la dejó completamente maravillada. Asimismo, destacó la presencia de su progenitor en el patio familiar con palabras llenas de ternura: “Se ve a mi papá, delgadito, joven, un chico”.

La ubicación exacta de la grabación también fue precisada por Cristina Pérez, quien reconstruyó la geografía de sus primeros años de vida en el norte argentino. “Todo transcurría en el patio de la casa donde nací en calle Suipacha, casi avenida Sarmiento, en Tucumán”, explicó sobre el escenario del registro. En ese mismo espacio se encontraban sus abuelos maternos o paternos acompañando a la joven madre: “Se ve a mis abuelos con mamá y ella es todo amor y bondad. Para ellos fue una hija más”.

A raíz de este descubrimiento, la escritora invitó a reflexionar sobre la curiosidad universal de imaginar cómo fueron los meses previos a nuestra llegada al mundo. “A lo largo de la vida siempre imaginamos cómo pudo ser ese momento en que nuestras madres nos esperaban”, señaló con evidente sensibilidad. En su caso particular, todas esas dudas encontraron una respuesta visual y emotiva al observar los gestos cotidianos de su progenitora en aquella jornada.

Las pequeñas acciones registradas en la cinta permitieron reconstruir la atmósfera de cariño que rodeaba a la familia en aquellos días previos al parto. “Cuando la vi me sentí amada”, confesó la periodista al analizar cada detalle de la filmación en blanco y negro. “En sus pasos inocentes por la casa, al lado del canario o caminando por la esquina con mi tía, sentí cómo el amor reinaba en cada momento”, agregó describiendo la escena con suma delicadeza.

Con el correr de las líneas, la publicación de Cristina Pérez se transformó en una carta íntima dirigida directamente a María Cristina Navarro, reafirmando el vínculo eterno que las une a pesar de la ausencia física. “Mamita, ahí me esperabas y yo, aun cuando no estás, siempre te espero. Porque mi corazón sabe que estás. Porque me cuidás desde el cielo”, expresó la conductora. Finalmente, cerró el homenaje con una frase contundente sobre la vigencia de ese afecto: “Feliz cumpleaños, mamá. Tu amor es infinito”.