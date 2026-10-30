Lionel Messi y Antonela Roccuzzo protagonizaron un conmovedor gesto solidario con Lucas Trejo, un futbolista argentino que perdió a su esposa y sus dos hijos durante los terremotos que sacudieron Venezuela en junio de 2026. A cuatro meses de la tragedia, el defensor reveló cómo el capitán de la Selección Argentina y su esposa lo ayudaron en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando permanecía junto a los escombros esperando noticias de su familia.

Trejo, jugador del Marítimo de La Guaira, perdió a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos Aarón y Ainhoa durante los fuertes sismos que afectaron al país caribeño. En una entrevista con Radio La Red, recordó los momentos desesperantes que atravesó mientras intentaba encontrar a sus seres queridos.

"Estuvimos tres días al lado de un edificio, entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz. No había comida ni bebida. Estaba con mis amigos. Éramos entre 15 y 30 personas que estábamos todo el día", relató el futbolista.

En medio de esa situación, Antonela Roccuzzo intervino a través de su fundación para brindar asistencia. Según explicó Trejo, la rosarina fue una de las primeras personas que se movilizó para ayudarlo, aunque él se enteró posteriormente debido al estado de conmoción en el que se encontraba.

"La primera persona que me ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela con su fundación. Nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento, para que no nos faltara nada. Tuvimos internet", recordó.

El defensor destacó que la ayuda recibida fue fundamental para atravesar aquellos días. También mencionó el acompañamiento de Monagas, un club venezolano, y especialmente del Inter Miami, institución en la que juega Messi.

Sin embargo, la solidaridad no terminó allí. Cuando Trejo regresó a Córdoba, recibió la visita del hijo de Guillermo Hoyos, exentrenador del club estadounidense, quien le entregó dos valijas con ropa y elementos personales.

Una de ellas contenía prendas compradas por los trabajadores del Inter Miami, quienes además habían reunido dinero para ayudarlo económicamente después de que perdiera todas sus pertenencias.

La segunda valija tenía un significado especial: había sido enviada por Lionel Messi y contenía ropa del propio futbolista argentino. "La otra maleta me la mandaba Messi, con ropa de él. Él estaba en el Mundial, pero con esta noticia se hizo presente", contó Trejo, visiblemente agradecido por el acompañamiento.

El jugador remarcó que el gesto fue mucho más allá de las palabras de apoyo que recibió después del accidente. "Muchos te mandan mensajes, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso", expresó.

A cuatro meses de la tragedia, Trejo también habló sobre cómo cambió su vida y su vínculo con el fútbol. La pérdida de su esposa y sus hijos afectó profundamente sus ganas de continuar con su carrera profesional.

"Sin mi familia no vale la pena volver al fútbol, seguir jugando no está en mis prioridades, perdí totalmente las ganas", había manifestado.

Pese al dolor que atraviesa, el defensor expresó su agradecimiento hacia quienes estuvieron presentes durante los momentos más difíciles y aseguró que espera poder encontrarse personalmente con los integrantes del Inter Miami para agradecerles la ayuda recibida.