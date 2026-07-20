La derrota de la Selección argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda tristeza entre los hinchas. Sin embargo, pocas horas después del encuentro, Ángel Di María eligió transformar esa desilusión en un mensaje de orgullo y reconocimiento hacia el plantel que conduce Lionel Scaloni.

El exdelantero de la Albiceleste compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen del equipo y dedicó unas palabras que rápidamente se viralizaron. El rosarino, uno de los grandes símbolos del ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado, destacó el compromiso y la entrega mostrados durante toda la Copa del Mundo.

"Un país está orgulloso de ustedes", escribió Di María al comenzar su publicación, en la que resaltó que el equipo volvió a generar una identificación total con los argentinos gracias a su actitud dentro de la cancha.

Un reconocimiento para una generación histórica

El campeón del mundo en Qatar 2022 fue más allá del resultado de la final y valoró el recorrido realizado por el conjunto nacional durante el certamen.

"Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos", expresó el exatacante.

Las palabras del "Fideo" encontraron una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el mensaje y coincidieron en destacar el legado que construyó esta generación de futbolistas.

El legado del ciclo Scaloni

Argentina llegó a su segunda final mundialista consecutiva tras una campaña con triunfos memorables, entre ellos el 2-1 frente a Inglaterra y la remontada por 3-2 ante Egipto. Aunque el título quedó en manos de España, el equipo volvió a ubicarse entre los mejores del planeta.

Di María también recordó que este plantel disputó cinco finales consecutivas, un registro inédito para el fútbol argentino moderno, y lo definió como "la mejor Selección de toda la historia", en alusión a los títulos y finales alcanzados durante el ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

El exfutbolista, que se retiró del seleccionado tras conquistar la Copa América 2024, cerró su publicación con un mensaje cargado de afecto hacia sus excompañeros.

"Los quiero mucho", escribió el rosarino, sintetizando el sentimiento de millones de argentinos que, pese al dolor por la derrota en la final, volvieron a reconocer el enorme legado de un equipo que marcó una época y sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia del fútbol nacional.