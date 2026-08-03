La tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil continúa dejando profundas muestras de dolor en San Juan. En las últimas horas, el hijo de Germán Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan y una de las siete víctimas fatales del accidente, publicó una emotiva despedida en sus redes sociales que conmovió a familiares, amigos y vecinos.

Con palabras cargadas de amor y admiración, el joven recordó a su padre como un hombre que dedicó su vida al servicio, al trabajo y a su familia. El mensaje comienza con una frase que refleja el impacto de una pérdida inesperada:

"Y una mañana te fuiste a trabajar como hacías siempre y se volvió realidad uno de mis mayores miedos: que no vuelvas".

A lo largo de la publicación, destacó el compromiso de quienes perdieron la vida en el accidente y sostuvo que todos ellos cumplían una misión de servicio cuando ocurrió la tragedia.

"Las personas que se fueron eran héroes que dieron su vida haciendo lo que más les gustaba: trabajar", expresó.

Más allá de su trayectoria dentro de la fuerza policial, el joven evocó a su padre como un hombre cercano a los suyos, que disfrutaba compartir tiempo con la familia y reunirlos alrededor de una parrilla. En otro de los pasajes más sentidos escribió:

"Este mundo perdió un hombre maravilloso, un ejemplo de persona, esposo, tío, hermano, amigo y, sobre todo, de padre".

También recordó el orgullo que sintió la familia cuando Germán Marcelo Videla fue designado subjefe de la Policía de San Juan, un logro que, según señaló, fue fruto de años de esfuerzo, sacrificio y compromiso con la institución.

El mensaje concluye con una promesa de honrar su memoria y continuar el camino que dejó marcado.

"Gracias, pa, por ser quien fuiste, por darnos tu amor inmenso y enseñarnos tantas cosas. Fuiste una gran persona y te despidieron como tenía que ser, entre aplausos y con el título que te representaba: de HÉROE. Te amo para siempre".

La publicación se suma a las numerosas expresiones de afecto y reconocimiento que se conocieron desde el accidente ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto, donde siete personas perdieron la vida mientras cumplían una misión oficial. Desde entonces, la provincia atraviesa días de duelo y homenajes en memoria de quienes fallecieron al servicio de San Juan.