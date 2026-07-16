La Plaza 25 de Mayo era una fiesta. Había banderas, bombos, abrazos y miles de sanjuaninos celebrando la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. En medio de esa multitud, un hombre festejaba rodeado de sus hijos y su sobrino. Sonreía, cantaba y abrazaba a su familia, pero detrás de esa alegría escondía una historia de lucha.

Cuando le preguntaron con quién compartía el festejo, primero señaló a los suyos. Después hizo una pausa y reveló el motivo por el que esa victoria significaba mucho más que un triunfo deportivo. "El año pasado fue muy difícil. Mi mujer está cursando un problema oncológico y, la verdad, esta alegría me devolvió 50 años de vida. Me dio fuerzas y fe para saber que vamos a salir adelante como familia y también como país", contó con la voz quebrada.

Minutos antes había celebrado la remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra y no ocultaba su admiración por el equipo de Lionel Scaloni. "Fue una locura total. Siempre confié en este equipo. Si seguimos jugando con el corazón que tiene este grupo, la calidad de los jugadores y el apoyo de toda la Argentina, no nos saca nadie el campeonato", aseguró.

Para él, el triunfo fue mucho más que un resultado deportivo. También representó un momento de unión entre los argentinos. "Estos jugadores y el cuerpo técnico se merecen todo. Más allá de los problemas económicos o personales que cada uno tenga, por un rato nos olvidamos de todo y nos abrazamos. Hasta el que está peleado se abraza. Eso es algo inexplicable", expresó.

El hincha también destacó que la fortaleza para salir adelante es una característica que identifica al país. "Cuando a los argentinos nos toca vivir momentos difíciles, siempre encontramos la manera de salir adelante. Eso demuestra lo grande que es este pueblo", afirmó.

Mientras a su alrededor continuaban los cánticos y los bocinazos, volvió a mirar a su familia. En ese instante, el pase de la Selección a la final tenía un significado diferente.

No era solamente fútbol. Era una noche en la que, por un momento, la esperanza le ganó espacio a la preocupación.