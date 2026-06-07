La despedida a Carlos “Indio” Solari dejó imágenes cargadas de emoción en distintos puntos del país, pero una de las más significativas tuvo como protagonistas a los integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó al músico durante gran parte de su carrera solista.

En medio del dolor por la partida del artista, los músicos realizaron un homenaje que estuvo atravesado por la emoción y los recuerdos compartidos. Sobre el escenario se vivieron momentos de profunda sensibilidad, con abrazos entre los integrantes, lágrimas y palabras de agradecimiento hacia quien fue el líder indiscutido del proyecto musical durante más de dos décadas.

La ceremonia se desarrolló ante una multitud de seguidores que acompañó cada instante con respeto y emoción. Las canciones que formaron parte del repertorio del Indio sirvieron como puente entre el público y los músicos, generando un clima de comunión pocas veces visto en la escena del rock nacional.

A medida que avanzaba el homenaje, varios integrantes no pudieron contener las lágrimas al recordar experiencias compartidas con el cantante. Para muchos de ellos, la relación con Solari trascendía lo estrictamente profesional y estaba marcada por años de convivencia artística, giras y proyectos que dejaron una huella imborrable.

La reacción del público también fue protagonista. Miles de fanáticos acompañaron cada interpretación con aplausos y cánticos, transformando el homenaje en una celebración de la obra del músico más que en una despedida tradicional. El repertorio elegido recorrió algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de su etapa solista.

El fallecimiento del Indio a los 77 años generó una ola de homenajes en todo el país y también en el exterior. Sin embargo, el tributo realizado por Los Fundamentalistas tuvo un significado especial por tratarse de los compañeros que compartieron con él los últimos años de actividad artística y los multitudinarios recitales que marcaron una era.

Entre abrazos, lágrimas y música, el homenaje confirmó el enorme legado cultural que dejó Carlos Solari. Su obra continúa viva en las canciones, en sus seguidores y en los músicos que lo acompañaron durante gran parte de su recorrido artístico.

Fuente: TN Música – "Así fue el emotivo homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari: abrazos y lágrimas en el escenario".