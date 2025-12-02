El consejo de Maxi López a Wanda Nara sobre su divorcio de Icardi

Maxi López, quien ha ganado popularidad al mostrar una faceta pública simpática y cercana gracias a su participación en MasterChef Celebrity, rompió el silencio sobre temas personales que lo han mantenido en el foco mediático durante años. En una entrevista a fondo con Yanina Latorre en SQP, López puso el pecho para hablar de todo, incluyendo la "icardiada", su escandaloso divorcio de Wanda Nara, los conflictos mediáticos de su exesposa, su relación con Daniela Christiansson y sus deseos de vivir en Argentina para estar cerca de sus hijos.

En medio del actual escándalo que mantiene a Wanda Nara enfrentada con Mauro Icardi, de quien López "no le tiene ninguna simpatía", el exfutbolista reveló que su exmujer lo buscó para pedirle un parecer. López confesó que, si bien generalmente intenta no inmiscuirse en los asuntos de la expareja, esta vez escuchó la versión de Wanda: "La verdad es que yo no me meto. En su momento pasé por algo similar pero fueron los dos los que no me permitieron estar en contacto con mis hijos". Y añadió sobre el contexto del conflicto actual: "Yo escuché a Wanda, que me dijo que del otro lado había cosas que molestaban... pero esa es su campana y es la única que tengo".

A pesar de las históricas diferencias que lo enfrentaron a la pareja, López quiso dejar claro que no es una persona vengativa. De hecho, al momento de ser consultado directamente por Nara, no dudó en dar un consejo que favorecía a su "enemigo".

Maxi López relató el momento en que su exesposa le pidió su punto de vista: "Wanda me preguntó en una comida qué pensaba. Yo la escuché y le dije que las nenas tienen que estar con su papá. Ella debería permitir que se vean".

Este comentario está directamente relacionado con la salud de Wanda Nara. López sostuvo que el consejo de evitar problemas era fundamental, ya que la leucemia de Nara, si bien está controlada, la obliga a tomar recaudos y evitar el estrés. Por ello, le recomendó enfocarse en su bienestar: "Además tiene una situación personal en la que necesita estar bien, debería evitarse problemas".

Maxi López concluyó la anécdota con la realidad que enfrentan sus opiniones: "Me preguntó y le dije mi opinión. Ella escucha, pero después hace lo que quiere".