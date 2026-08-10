El consejo de Pampita a La Joaqui: "En unos años, me vas a dar la razón"

En una reciente emisión del programa PH Podemos Hablar, La Joaqui se mostró conmovida al relatar su proceso de separación de Luck Ra, una situación que la mantiene muy triste y quebrada.

Durante la charla, Pampita escuchó con atención a la cantante y decidió brindarle un consejo basado en su propia experiencia con los finales sentimentales. La modelo manifestó que "El amor te atraviesa por completo como ser humano y está bueno sentir, aunque el desenlace sea malo" en un intento por consolarla.

La conductora aseguró con firmeza "Te puedo asegurar que lo vas a volver a sentir" mientras la artista la observaba con una sonrisa cargada de angustia. Pampita continuó su mensaje prometiéndole que "Te lo juro, te lo prometo. En unos años, me vas a dar la razón" respecto a la posibilidad de volver a enamorarse en el futuro.

En ese contexto, explicó que "Hoy amás a esta persona, pero tu corazón tiene una capacidad de amar que lo vas a volver a sentir. Vas a decir: 'Amo más o desde otro lugar o diferente o me entraron todos esos amores en el corazón'".

Para cerrar su intervención, la modelo reiteró que "En ese corazón va a entrar mucho más amor, te lo juro". La Joaqui reveló que "Esta semana, me descargué en el celu muchos clips tuyos que vi que me hicieron muy bien" en medio de su difícil proceso de duelo. Esta ruptura motivó a la referente de la música a lanzar una canción donde afirma que "Preferís la joda y yo prefería tus mimos" y a tomar la decisión de bloquear a su expareja en todas las redes sociales.

La realidad personal de la artista también incluye una disputa legal con el padre de sus hijas, sobre la cual admitió que "Estamos cambiando el apellido". Respecto a su presente laboral y afectivo, la joven comentó que "Decidimos suspender" ciertas actividades y señaló sobre el vínculo entre Tuli Acosta y Luck Ra que "Hay límites que son obvios".

Mientras tanto, el cantante cordobés declaró que "Me estoy apagando" tras el quiebre de la relación. Por otro lado, en el marco del mismo programa se recordó un cruce previo donde Yanina Latorre sostuvo sobre Pampita que "Tiene vínculos que uno tiene a los 15 años". Actualmente, la modelo disfruta de un presente estable junto a Martín Pepa.