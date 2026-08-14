El consejo del papá de Tini Stoessel que detonó en una enorme pelea familiar

A pocos días de confirmarse su casamiento con Rodrigo De Paul, la relación de Tini Stoessel con su entorno familiar atraviesa un momento complejo. Según trascendió, un planteo económico de su padre habría generado una ruptura en el vínculo cercano que mantenían. La periodista Marcela Tauro reveló los detalles de esta interna que involucra el manejo de los bienes de la artista.

De acuerdo con la información brindada por la panelista, la sugerencia de un contrato previo al enlace matrimonial fue el detonante del malestar. Tauro explicó que "El rumor lo que dice es que los padres, el papá básicamente, Alejandro Stoessel, le habría sugerido a Tini que hiciera una división de bienes, un prenupcial". Esta propuesta no habría sido bien recibida por la cantante, quien manifestó su desacuerdo de manera inmediata.

La situación escaló hasta provocar un distanciamiento concreto entre las partes involucradas. La periodista detalló que "Ella lo tomó a mal, no le gustó, dijo que no. Tuvo como una discusión con el papá, y a partir de ahí pidió poner un administrador". Además, se mencionó que este nuevo encargado de supervisar las finanzas de la joven tendría un vínculo directo con su pareja, ya que "justamente el auditor sería el contador o el administrador de De Paul".

El trasfondo de esta disputa radicaría en la disparidad económica entre los futuros esposos. Según el relato periodístico, "Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Dicen que por ese motivo habría sido la pelea con los padres de Tini. ¿Por qué viene el tema? Porque el patrimonio de Tini sería mucho mayor que el de De Paul. De hecho, ayer cuando decían el avión privado y... Eso se lo pagó ella, no se lo pagó De Paul".