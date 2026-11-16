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El Conte Grand abre inscripción para taller gratuito de música
POR REDACCIÓN
El Centro Cultural Conte Grand abrirá sus puertas para una nueva instancia de formación clave para la escena sonora local: una masterclass gratuita dedicada íntegramente a la mezcla y masterización musical que se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre, a las 17, con cupos limitados e inscripción previa obligatoria.
La capacitación tendrá lugar en la sala multimedia del espacio cultural y está especialmente diseñada para artistas, productores musicales y el público en general interesado en conocer en profundidad los procesos técnicos y creativos que intervienen en la producción sonora profesional.
Durante el encuentro, los asistentes abordarán herramientas prácticas para resolver uno de los mayores desafíos del estudio: cómo lograr un sonido equilibrado y definido durante las etapas finales de mezcla y masterización, permitiendo que las canciones alcancen un estándar competitivo en distintas plataformas y sistemas de reproducción.
Debido a las características técnicas de la sala y la modalidad del taller, la organización dispuso que la actividad cuente con cupos limitados. Quienes deseen asegurar su lugar de manera gratuita ya pueden completar su solicitud de inscripción a través del formulario oficial habilitado por el espacio cultural.
El enlace de inscripción está aquí.