El Centro Cultural Conte Grand abrirá sus puertas para una nueva instancia de formación clave para la escena sonora local: una masterclass gratuita dedicada íntegramente a la mezcla y masterización musical que se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre, a las 17, con cupos limitados e inscripción previa obligatoria.

La capacitación tendrá lugar en la sala multimedia del espacio cultural y está especialmente diseñada para artistas, productores musicales y el público en general interesado en conocer en profundidad los procesos técnicos y creativos que intervienen en la producción sonora profesional.

Durante el encuentro, los asistentes abordarán herramientas prácticas para resolver uno de los mayores desafíos del estudio: cómo lograr un sonido equilibrado y definido durante las etapas finales de mezcla y masterización, permitiendo que las canciones alcancen un estándar competitivo en distintas plataformas y sistemas de reproducción.

Debido a las características técnicas de la sala y la modalidad del taller, la organización dispuso que la actividad cuente con cupos limitados. Quienes deseen asegurar su lugar de manera gratuita ya pueden completar su solicitud de inscripción a través del formulario oficial habilitado por el espacio cultural.

El enlace de inscripción está aquí.