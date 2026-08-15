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El Conte Grand celebra el Día de las Infancias con actividades gratuitas
POR REDACCIÓN
En el marco de los festejos por el Día de las Infancias, el Centro Cultural Conte Grand, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, prepara para este domingo 16 de agosto una jornada con propuestas gratuitas para disfrutar en familia.
La agenda organizada para celebrar la fecha combina cultura, música, producción local y entretenimiento, e incluye una feria de emprendedores, proyecciones cinematográficas y un encuentro internacional de coros infantiles y juveniles.
Cronología de actividades: música, feria y cine
Por la mañana, el Centro Cultural Conte Grand será escenario del Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles “¡La Ciudad Canta!”, una propuesta que reunirá voces en una experiencia marcada por la alegría, el encuentro y la emoción. La actividad se desarrollará de 10:30 a 12:00 horas, con entrada gratuita, permitiendo disfrutar de una jornada donde el canto será el punto de encuentro entre niños y jóvenes.
La programación continuará durante la tarde con la apertura de puertas a las 16:00 horas para la Feria de Emprendedores. Allí, los visitantes podrán recorrer distintos stands, conocer productos y acompañar el talento local, generando un espacio de encuentro y promoción para el sector emprendedor.
El cierre de la jornada estará dedicado al cine. A las 21:00 horas se proyectará la película “Minecraft” como parte del ciclo de cine, también con entrada libre y gratuita, constituyendo una de las propuestas centrales de la celebración dominical.