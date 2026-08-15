En el marco de los festejos por el Día de las Infancias, el Centro Cultural Conte Grand, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, prepara para este domingo 16 de agosto una jornada con propuestas gratuitas para disfrutar en familia.

La agenda organizada para celebrar la fecha combina cultura, música, producción local y entretenimiento, e incluye una feria de emprendedores, proyecciones cinematográficas y un encuentro internacional de coros infantiles y juveniles.

Cronología de actividades: música, feria y cine

Por la mañana, el Centro Cultural Conte Grand será escenario del Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles “¡La Ciudad Canta!”, una propuesta que reunirá voces en una experiencia marcada por la alegría, el encuentro y la emoción. La actividad se desarrollará de 10:30 a 12:00 horas, con entrada gratuita, permitiendo disfrutar de una jornada donde el canto será el punto de encuentro entre niños y jóvenes.

La programación continuará durante la tarde con la apertura de puertas a las 16:00 horas para la Feria de Emprendedores. Allí, los visitantes podrán recorrer distintos stands, conocer productos y acompañar el talento local, generando un espacio de encuentro y promoción para el sector emprendedor.

El cierre de la jornada estará dedicado al cine. A las 21:00 horas se proyectará la película “Minecraft” como parte del ciclo de cine, también con entrada libre y gratuita, constituyendo una de las propuestas centrales de la celebración dominical.