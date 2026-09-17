El Conte Grand recibe el Festival de Bandas Infantiles

El Centro Cultural Conte Grand será este sábado uno de los puntos de encuentro para las familias sanjuaninas con una nueva edición del Festival de Bandas Infantiles “Grita el Jardín de Rock”. La propuesta comenzará a las 16 y tendrá entrada libre y gratuita.

Esta quinta edición llevará como lema “¡A desconectar para conectar!”, una consigna que busca promover un espacio de encuentro familiar alejado, por algunas horas, de las pantallas y vinculado con distintas expresiones artísticas.

El escenario principal contará con la participación de más de 30 jóvenes músicos, distribuidos en ocho agrupaciones locales: Clara, Altoparlante, Gatas Vampiras, Fórmula 9, What!?, Bombas Rockeras, Calaveras Negras y Leopardos.

Cada una de las bandas presentará su repertorio en vivo durante una jornada pensada para que grandes y chicos puedan acercarse a la música y conocer el trabajo de jóvenes artistas de la provincia.

Además de los shows, el predio contará con una feria de atracciones integrales con propuestas vinculadas a la música, la ciencia, la lectura y el arte. De esta manera, la organización apunta a ampliar las actividades más allá del escenario y generar distintas alternativas para compartir en familia.

El festival es impulsado con el objetivo de generar espacios para los nuevos talentos y promover el uso de los espacios culturales provinciales. La actividad se desarrollará en el marco de las propuestas del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

Así, el Conte Grand tendrá durante la tarde del sábado una programación que combinará música en vivo, actividades recreativas y propuestas culturales, con acceso gratuito para el público.