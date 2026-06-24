El Conte Grand será sede de Expo Ilustra con feria, charlas y talleres gratuitos

El próximo sábado 27 de junio, la escena cultural sanjuanina tendrá una nueva cita con el arte gráfico y la creatividad con la realización de “San Juan Escribe - Expo Ilustra”, una propuesta abierta al público que se desarrollará en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita.

La actividad se extenderá de 15:00 a 19:00 horas y reunirá a ilustradores, emprendedores, lectores y artistas en una jornada pensada para todas las edades, con foco en la producción local vinculada a la historieta, el fanzine y la literatura ilustrada.

El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Conte Grand, que será el epicentro de una programación continua entre feria, talleres, charlas y presentaciones en vivo.

Feria, fanzines y producción independiente

Durante toda la tarde funcionará una feria de emprendedores e ilustradores, junto al espacio del Club del Fanzine y la participación de bibliotecas populares. También se prevén sorteos y actividades abiertas para el público asistente, con circulación libre por los distintos stands.

Talleres de formación y creación

Entre las 15:30 y las 18:30 se desarrollará el espacio “Pintá tu Cómic”, una actividad de producción abierta. A su vez, la grilla incluye múltiples talleres simultáneos:

16:00 a 16:40: Taller de Historieta

16:00 a 17:00: Taller de Cómic

16:30: Charla sobre Literatura Ilustrada

17:00 a 18:00: Taller de Manga

17:00 a 18:00: Taller de Libro Álbum

La propuesta apunta a acercar herramientas narrativas y gráficas tanto a públicos principiantes como a quienes ya se desempeñan en el ámbito de la ilustración.

Escenario y presentaciones en vivo

La programación artística comenzará a las 17:00 con la participación de cosplayers invitados, seguida de intervenciones musicales:

17:00: Cosplayer Abraham

17:10: Cosplayer Florencia Riveros

17:30: Shadows

18:00: Filo al Sol

El cierre de la jornada combinará música en vivo y expresiones performáticas, consolidando el cruce entre ilustración, narrativa visual y escena artística local.

La propuesta forma parte de San Juan Escribe - Expo Ilustra, un evento que busca fortalecer la circulación de producciones independientes y promover espacios de formación y encuentro en torno a la cultura ilustrada.

La actividad se presenta como una de las principales convocatorias culturales del fin de semana, con una agenda que integra formación, exhibición y entretenimiento en un mismo espacio.