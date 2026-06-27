El Centro Cultural Conte Grand será sede este domingo 28 de junio de la Batalla Provincial Drag Queen Social 2026, una propuesta que reunirá a artistas drag de toda la provincia y que tendrá como principal objetivo elegir a la representante sanjuanina para la instancia nacional del certamen, prevista en Tucumán.

La actividad se desarrollará en el marco del Festival del Orgullo 2026, que comenzará a las 16 y ofrecerá una amplia programación artística y cultural. Además de la competencia drag, el público podrá recorrer una feria de emprendedores, disfrutar de espectáculos de danza, teatro, performances y música en vivo, en una jornada pensada para celebrar la diversidad, la inclusión y la libertad de expresión.

La Batalla Provincial Drag Queen Social busca destacar el talento, la creatividad y la puesta en escena de las y los participantes, quienes competirán por el derecho de representar a San Juan en el certamen nacional. La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por el Gobierno provincial y el Consejo Provincial de la Diversidad para conmemorar el Mes del Orgullo.

Desde la organización destacaron que el evento pretende generar un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad, promoviendo el respeto por la diversidad y visibilizando las expresiones artísticas vinculadas al colectivo LGBTIQ+. La entrada será libre y gratuita, con una programación destinada a públicos de todas las edades.

El Festival del Orgullo se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de la agenda provincial vinculada a la diversidad. Año tras año reúne a artistas, organizaciones sociales, emprendedores y familias en una celebración que combina arte, militancia, cultura e inclusión, cerrando las actividades del Mes del Orgullo en San Juan.