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El Conte Grand será sede de la Batalla Provincial Drag Queen Social 2026
POR REDACCIÓN
El Centro Cultural Conte Grand será sede este domingo 28 de junio de la Batalla Provincial Drag Queen Social 2026, una propuesta que reunirá a artistas drag de toda la provincia y que tendrá como principal objetivo elegir a la representante sanjuanina para la instancia nacional del certamen, prevista en Tucumán.
La actividad se desarrollará en el marco del Festival del Orgullo 2026, que comenzará a las 16 y ofrecerá una amplia programación artística y cultural. Además de la competencia drag, el público podrá recorrer una feria de emprendedores, disfrutar de espectáculos de danza, teatro, performances y música en vivo, en una jornada pensada para celebrar la diversidad, la inclusión y la libertad de expresión.
La Batalla Provincial Drag Queen Social busca destacar el talento, la creatividad y la puesta en escena de las y los participantes, quienes competirán por el derecho de representar a San Juan en el certamen nacional. La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por el Gobierno provincial y el Consejo Provincial de la Diversidad para conmemorar el Mes del Orgullo.
Desde la organización destacaron que el evento pretende generar un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad, promoviendo el respeto por la diversidad y visibilizando las expresiones artísticas vinculadas al colectivo LGBTIQ+. La entrada será libre y gratuita, con una programación destinada a públicos de todas las edades.
El Festival del Orgullo se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de la agenda provincial vinculada a la diversidad. Año tras año reúne a artistas, organizaciones sociales, emprendedores y familias en una celebración que combina arte, militancia, cultura e inclusión, cerrando las actividades del Mes del Orgullo en San Juan.