El Centro Cultural Conte Grand se prepara para una nueva edición de “Conte no duerme”, una propuesta que reunirá música, arte, gastronomía y deportes urbanos durante una noche pensada para acercar distintas generaciones a la escena cultural sanjuanina.

El encuentro será el sábado 8 de agosto desde las 19, con entrada gratuita, y tendrá como eje temático “El banquete”. La actividad es organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el acompañamiento del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y la Cámara de Diputados de San Juan.

La jornada contará con distintos espacios y propuestas multidisciplinares. Entre ellas habrá espectáculos principales, sectores de degustación, gastronomía, deportes urbanos y una apertura especial protagonizada por el elenco seleccionado a través del casting oficial de “Conte no duerme”.

Música y gastronomía en los jardines

Los jardines del Centro Cultural serán uno de los puntos centrales de la jornada, con una propuesta que combinará experiencias gastronómicas y música electrónica.

La escena electrónica contará con la participación de Francis Mery y Marún Brothers, mientras que en los sectores próximos a la explanada se desarrollarán demostraciones de deportes urbanos, shows y un espacio de food trucks.

De esta manera, el evento buscará integrar distintas expresiones culturales y artísticas en un mismo espacio, con propuestas destinadas a públicos de diferentes edades.

A partir de las 20, se habilitará el ingreso al interior del Centro Cultural Conte Grand. La apertura estará atravesada por la temática de esta edición, “El banquete”, y contará con la participación de su elenco musical junto con Lipp Suchen.

También se presentará una banda integrada por jóvenes de 18 años, cuyo repertorio está basado en Sui Generis y la obra de Charly García. La propuesta buscará combinar referencias de distintas épocas con una mirada contemporánea, innovadora y vanguardista.

Así, “Conte no duerme” volverá a convertir al Centro Cultural Conte Grand en un punto de encuentro para la cultura urbana y alternativa de San Juan, con una programación que se extenderá durante la noche y con acceso libre para el público.