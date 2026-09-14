El contundente mensaje de la familia de Mirtha Legrand tras el alta de la diva

La icónica conductora Mirtha Legrand abandonó el Sanatorio Mater Dei este domingo tras haber permanecido ingresada durante una semana. Pese a la estricta reserva que la familia intentó mantener a lo largo de todo el periodo hospitalario para evitar filtraciones, el círculo íntimo de la diva consideró oportuno manifestar su gratitud por la atención brindada tanto a ella como a quienes estuvieron a su lado.

A través de las redes sociales, compartieron un comunicado en el que expresaron: "La Sra. Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo su cuerpo médico y personal administrativo. El servicio de enfermeras y al Dr. Guillermo Semeniuk".

Asimismo, agregaron en la publicación que manifiestan su gratitud "por el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana". En esa misma línea, agregaron: "La familia destaca de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención".

A pesar del retorno a su hogar, la presentación médica no contempla una reincorporación inmediata a sus compromisos laborales, ya que deberá permanecer en reposo para completar la mejoría. Hasta el momento no existe una notificación oficial sobre los plazos para su vuelta a la televisión, por lo que se prevé que Juana Viale continuará en la conducción de su ciclo radial o televisivo de manera temporal durante esta semana. La evolución del cuadro resulta favorable mientras recibe el acompañamiento de sus seres allegados.