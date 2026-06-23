La victoria de la Selección argentina por 2-0 ante Austria en el Mundial 2026 quedó en segundo plano tras una explosiva declaración de Julián Álvarez, que abrió la puerta a una posible salida del Atlético de Madrid y generó una inmediata reacción del club español.

En la zona mixta posterior al partido, el delantero fue directo al referirse a su futuro. “Hablé con gente del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, expresó, en alusión a la posibilidad de ser traspasado al Barcelona.

Si bien intentó bajar el tono, sus palabras no dejaron lugar a dudas. “Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta”, agregó, lo que terminó de desatar el revuelo mediático en Europa.

La respuesta del Atlético de Madrid no tardó en llegar. A través de su cuenta oficial en inglés en la red social X, el club felicitó a Nahuel Molina y a Thiago Almada por el triunfo argentino, pero omitió mencionar a Julián Álvarez, un gesto que fue interpretado como un mensaje directo en medio de la polémica.

El posteo de la cuenta del Atlético de Madrid que no incluyó a Julián Álvarez. (Foto: Captura @atletienglish)

Los hinchas no dejaron pasar el detalle y rápidamente inundaron los comentarios señalando la ausencia del delantero en la publicación, lo que potenció aún más las especulaciones sobre su futuro.

Pero la tensión no quedó ahí. En paralelo, el club madrileño también lanzó posteos irónicos contra el Barcelona luego de que trascendiera una supuesta oferta por el jugador, considerada insuficiente por la dirigencia.

En uno de los mensajes más virales, el Atlético escribió con tono burlón: “HERE WE GO! Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta: cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny, una suscripción anual y una bolsa de pipas”, en clara señal de rechazo a la propuesta.

Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez permanece abierto. Con el Mundial en pleno desarrollo, cualquier definición quedará para después del torneo, en un escenario que promete ser uno de los grandes focos del mercado de pases europeo.