El contundente pedido de la ex de Osvaldo en medio de la preocupación por su salud

El cuadro médico del exfutbolista generó un enorme impacto mediático y una ola de consultas hacia las personas de su entorno. Ante la insistencia de la prensa, la madre de Gianluca decidió romper el silencio mediante sus canales digitales para fijar una postura clara. En sus plataformas virtuales explicó que resulta profundamente incómodo responder sobre un asunto de semejante gravedad y solicitó que dejen de contactarla por llamadas o mensajes.

A periodistas y productores: por favor les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar, manifestó en sus redes sociales. En ese mismo descargo agregó: Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias.

Su posición busca preservar la tranquilidad de su hijo de 19 años en una etapa compleja. Vale recordar que la relación entre ambos atraviesa un historial tenso con intervenciones judiciales por una deuda de la cuota alimentaria fijada en $100000. Más allá de esos diferendos del pasado y de los chispazos iniciales con otras exparejas del deportista, el foco familiar está puesto de manera exclusiva en la evolución médica.

El cuadro clínico del exjugador requirió una intervención quirúrgica inmediata tras confirmarse un derrame pleural sumado a una severa infección en los pulmones. Permanece bajo cuidados intensivos y con seguimiento permanente. Pese a la angustia reinante, sus allegados confirmaron una leve mejoría al señalar que se encuentra consciente, mientras aguardan los análisis anatomopatológicos para definir los pasos médicos a seguir. Sus familiares aclararon además que la situación actual no guarda relación con ningún episodio de adicciones.