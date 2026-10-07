La organización de los World Skate Games 2026 confirmó que este miércoles 7 de octubre se realizarán pruebas en la pista del COP Arena, uno de los escenarios utilizados para el Mundial de hockey sobre patines en Asunción, Paraguay. La medida se tomó luego de los trabajos realizados sobre la superficie y tras las quejas que había generado su estado durante los primeros encuentros.

World Skate informó que, una vez finalizadas las tareas sobre la pista, los deportistas serán los encargados de probarla antes de que continúe la competencia. En el caso del hockey femenino Senior, la evaluación se realizará entre las 9.30 y las 11.30, con tres jugadoras de cada selección nacional. Además, la organización pidió que las deportistas brinden su opinión después de utilizar la superficie.

El director técnico de Las Águilas, Darío Giuliani, ya había hecho referencia a las dificultades que presentaba el piso y al desgaste físico que generaba en las jugadoras. “Es cierto que el piso costaba patinar, por lo tanto, el esfuerzo fue el doble, pero fue un partido relativamente tranquilo, así que estamos bien”, explicó el entrenador argentino.

La categoría Sub 19 masculina también tendrá su turno de prueba durante la tarde. Argentina fue citada a las 15.45, mientras que Colombia, Francia, Italia, Portugal, España, Suiza e India tendrán horarios asignados entre las 14.15 y las 20.15. Con estas pruebas, la organización buscará determinar si los trabajos realizados fueron suficientes para que el COP Arena vuelva a quedar en condiciones de recibir partidos oficiales.