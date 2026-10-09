El copiloto de un avión de Flydubai tenía previsto estrellar la aeronave contra el principal aeropuerto de Israel e imitar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Así lo informó este viernes la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos, que difundió nuevos detalles de la investigación sobre el ataque ocurrido durante un vuelo entre Dubái y Tel Aviv.

El sospechoso fue identificado como Hamam al-Hammami, un ciudadano omaní de 29 años. Según las autoridades emiratíes, su objetivo era provocar la mayor cantidad posible de víctimas al impactar contra una terminal del aeropuerto Ben Gurion, ubicado cerca de Tel Aviv.

El ataque en pleno vuelo

El episodio ocurrió el 30 de septiembre, cuando el avión transportaba a 174 personas. De acuerdo con la investigación, el copiloto intentó tomar el control de la aeronave y atacó al comandante con un hacha de emergencia dentro de la cabina.

A pesar de las heridas, el capitán logró abrir la puerta y alertar sobre lo que estaba ocurriendo. Pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para reducir al agresor, mientras el avión perdía bruscamente altura.

La aeronave descendió miles de metros en pocos segundos, en una situación que puso en riesgo a todos los ocupantes. Finalmente, los pilotos lograron recuperar el control y realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

Cómo habría preparado el ataque

Según los resultados preliminares difundidos por la Fiscalía emiratí, el copiloto habría utilizado dos vuelos anteriores a Tel Aviv para familiarizarse con la ruta y conocer las características del aeropuerto que pretendía atacar.

Los investigadores sostienen que el plan estuvo inspirado en los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando miembros de la organización terrorista Al Qaeda secuestraron aviones comerciales y los utilizaron para atacar objetivos en Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que el sospechoso habría actuado solo, aunque la investigación continúa para determinar si contó con ayuda o mantuvo contacto con posibles colaboradores.

Superó los controles de seguridad de la aerolínea

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que Al-Hammami había cumplido con los requisitos profesionales y los controles de seguridad exigidos para trabajar como piloto.

De acuerdo con la información oficial, contaba con licencia, certificado de buena conducta y las verificaciones correspondientes. Antes de incorporarse a Flydubai, en enero de 2026, había trabajado para otras compañías aéreas.

El caso abrió interrogantes sobre los mecanismos de evaluación y prevención de riesgos en la aviación comercial. Tras el episodio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó revisar los aspectos de seguridad vinculados con los vuelos civiles extranjeros que llegan al país.