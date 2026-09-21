La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (Copre) completó cinco jornadas técnicas con los municipios de San Juan para coordinar acciones preventivas y definir mecanismos de respuesta ante posibles contingencias. Los encuentros permitieron que cada departamento expusiera sus planes, recursos disponibles y sectores considerados prioritarios.

El objetivo fue pasar del diagnóstico a la coordinación operativa. Para eso, los equipos municipales y organismos provinciales analizaron qué tareas pueden resolverse desde cada comuna y cuáles requieren asistencia o intervención de áreas del Gobierno provincial.

Qué se analizó en las reuniones

Durante las jornadas se abordaron trabajos preventivos sobre cauces, canales y defensas, además de la disponibilidad de maquinaria y la infraestructura existente para afrontar una eventual emergencia.

También se revisaron posibles centros de evacuación, la provisión de servicios esenciales y los mecanismos para asistir a la población si fuera necesario. En los departamentos donde las características territoriales requieren una respuesta conjunta, se plantearon acciones coordinadas entre municipios.

La planificación también contempló aspectos vinculados con el agua, la energía, la asistencia a familias y la capacidad de respuesta de cada territorio. La información presentada por los municipios permitió identificar necesidades específicas y recursos que ya se encuentran disponibles para actuar ante una contingencia.

Trabajo conjunto entre Provincia y municipios

Las reuniones permitieron integrar las capacidades de los gobiernos municipales con los recursos técnicos y operativos de organismos provinciales que intervienen ante emergencias.

Entre las áreas que participaron de esta instancia estuvieron la Dirección de Hidráulica, Protección Civil, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, la Dirección de Emergencia Sanitaria, Naturgy y OSSE, entre otros organismos involucrados en la planificación preventiva.

La finalización de las cinco jornadas marca una nueva etapa del trabajo de Copre con los municipios. A partir de ahora continuará el seguimiento de las acciones acordadas, la preparación de protocolos y la coordinación entre los organismos que deberán intervenir ante una eventual emergencia.

El esquema busca que las respuestas no se definan únicamente cuando ocurre una contingencia, sino que exista previamente una organización entre los distintos niveles del Estado para anticipar necesidades, distribuir tareas y utilizar los recursos disponibles de acuerdo con las características de cada departamento.